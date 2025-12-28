У Росії згадали про договір початку століття

Москва готова надати підтримку Пекіну у питаннях збереження державної єдності та територіальної цілісності у разі погіршення ситуації у Тайванській протоці.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю ТАРС. Він послався на важливий двосторонній документ.

Дипломат нагадав, що Договір про добросусідство, дружбу та співпрацю між РФ та КНР, підписаний у 2001 році, передбачає взаємну підтримку сторін у подібних ситуаціях.

"Порядок дій у разі загострення обстановки в Тайванській протоці прописаний", — наголосив Лавров.

Глава МЗС РФ також зазначив, що основним принципом договору є підтримка державної єдності та територіальної цілісності обох країн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай міг би використати певні важелі тиску щодо Росії, щоб вона припинила війну. Однак Україна не бачить бажання Пекіна, щоб війна закінчилася.

Раніше історик, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів "Телеграфу", що позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії набагато м’якша, ніж до України. Це пов’язано із прагненням глави Білого дому відірвати Москву від Китаю.