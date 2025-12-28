В России вспомнили о договоре начала века

Москва готова оказать поддержку Пекину в вопросах сохранения государственного единства и территориальной целостности в случае ухудшения ситуации в Тайваньском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС. Он сослался на важный двухсторонних документ.

Дипломат напомнил, что Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, подписанный в 2001 году, предусматривает взаимную поддержку сторон в подобных ситуациях.

"Порядок действий в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе прописан", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что основополагающим принципом договора является поддержка государственного единства и территориальной целостности обеих стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай мог бы использовать определенные рычаги давления в отношении России, чтобы она прекратила войну. Однако Украина не видит желания Пекина, чтобы война закончилась.

Ранее историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал "Телеграфу", что позиция президента США Дональда Трампа по отношению к России гораздо мягче, чем к Украине. Это связано со стремлением главы Белого дома оторвать Москву от Китая.