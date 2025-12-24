Тепер ці ракети "повернулися" в Україну: що відомо про Пустовойтенка, який підписав фатальну угоду з Путіним

Будучи на посаді прем’єр-міністра він передав до Росії ракети та винищувачі

Валерій Пустовойтенко – відомий український політик, який був шостим прем’єр-міністром України під час президентства Леоніда Кучми. Саме він був тим, хто підписав рокову угоду з Путіним про передачу Росії українського озброєння в рахунок боргів за газ.

Що варто знати:

Валерій Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України та довіреною особою Леоніда Кучми

У 1999 році він підписав угоду про передачу Росії стратегічних бомбардувальників та ракет у рахунок газових боргів

Наразі політик перебуває на пенсії та живе в Україні

"Телеграф" розповідає, що відомо про Валерія Пустовойтенка, чим він запам’ятався і де зараз.

Валерій Пустовойтенко – що про нього відомо?

Валерій Пустовойтенко народився 23 лютого 1947 року у Миколаївській області, зараз йому 78 років. Він закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. До політичної кар’єри працював на підприємстві "Дніпробудмеханізація", де пройшов шлях від майстра до директора тресту.

Валерій Пустовойтенко. Фото: Getty Images

На початку 90-х Пустовойтенко почав будувати політичну кар’єру. З 1986 по 1987 рік він був головою райвиконкому у Дніпропетровську, а 1990 року став депутатом Верховної Ради першого скликання.

Свого часу Пустовойтенко вважався однією із найдовіреніших осіб президента Леоніда Кучми. Його кар’єрний пік припав на другу половину 90-х. Спочатку він став міністром Кабінету міністрів, а потім з 1997 до 1999 року був прем’єр-міністром України.

Після цього політик обіймав ще кілька важливих державних посад та був депутатом четвертого скликання Верховної Ради. У 2010-2014 роках Пустовойтенко працював радником президента Януковича.

Валерій Пустовойтенко був прем’єр-міністром із 1997 по 1999 рік. Фото: Getty Images

Фатальна угода з Путіним

Будучи прем’єр-міністром України, Валерій Пустовойтенко підписав фатальну угоду з Путіним, який на той час був прем’єром у Росії. Історична зустріч двох чиновників відбулася у Ялті 8 жовтня 1999 року.

Журналісти "Схем" навіть розшукали у державному архіві цю угоду. Йдеться про документ, у рамках якого відбулася передача від України до Росії стратегічної авіації та озброєння в рахунок погашення боргів за природний газ.

Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. Фото: скріншот "Схеми"

В рамках цієї угоди наша країна віддала РФ:

8 важких бомбардувальників Ту-160;

3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС;

575 крилатих ракет Х-55;

Аеродромне обладнання, запасні частини та двигуни.

Через понад 20 років українські ракети "повернулися" в Україну, проте у вигляді атак на наші міста та енергетику з боку РФ. Під час повномасштабного вторгнення Росія вже неодноразово використовувала ракети Х-55 для ударів по Україні.

Де зараз Пустовойтенко?

Валерій Пустовойтенко після Євромайдану та втечі Віктора Януковича не з’являвся у публічній політиці. В останні роки він обіймав посаду президента Української муніципальної академії та входив до складу "Ради старійшин".

Валерій Пустовойтенко пішов із публічної політики. Фото: скріншот із відео

Наразі він перебуває на пенсії, проживає в Україні. Інформації про його виїзд на постійне місце проживання за кордон чи зміну громадянства в офіційних чи розслідувальних джерелах немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла "жінка третього тисячоліття" Ірина Луценко. Відомо, що вона пішла з політики та перенесла інсульт.