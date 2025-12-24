Тепер ці ракети "повернулися" в Україну: що відомо про Пустовойтенка, який підписав фатальну угоду з Путіним
Будучи на посаді прем’єр-міністра він передав до Росії ракети та винищувачі
Валерій Пустовойтенко – відомий український політик, який був шостим прем’єр-міністром України під час президентства Леоніда Кучми. Саме він був тим, хто підписав рокову угоду з Путіним про передачу Росії українського озброєння в рахунок боргів за газ.
Що варто знати:
- Валерій Пустовойтенко був шостим прем’єр-міністром України та довіреною особою Леоніда Кучми
- У 1999 році він підписав угоду про передачу Росії стратегічних бомбардувальників та ракет у рахунок газових боргів
- Наразі політик перебуває на пенсії та живе в Україні
"Телеграф" розповідає, що відомо про Валерія Пустовойтенка, чим він запам’ятався і де зараз.
Валерій Пустовойтенко – що про нього відомо?
Валерій Пустовойтенко народився 23 лютого 1947 року у Миколаївській області, зараз йому 78 років. Він закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. До політичної кар’єри працював на підприємстві "Дніпробудмеханізація", де пройшов шлях від майстра до директора тресту.
На початку 90-х Пустовойтенко почав будувати політичну кар’єру. З 1986 по 1987 рік він був головою райвиконкому у Дніпропетровську, а 1990 року став депутатом Верховної Ради першого скликання.
Свого часу Пустовойтенко вважався однією із найдовіреніших осіб президента Леоніда Кучми. Його кар’єрний пік припав на другу половину 90-х. Спочатку він став міністром Кабінету міністрів, а потім з 1997 до 1999 року був прем’єр-міністром України.
Після цього політик обіймав ще кілька важливих державних посад та був депутатом четвертого скликання Верховної Ради. У 2010-2014 роках Пустовойтенко працював радником президента Януковича.
Фатальна угода з Путіним
Будучи прем’єр-міністром України, Валерій Пустовойтенко підписав фатальну угоду з Путіним, який на той час був прем’єром у Росії. Історична зустріч двох чиновників відбулася у Ялті 8 жовтня 1999 року.
Журналісти "Схем" навіть розшукали у державному архіві цю угоду. Йдеться про документ, у рамках якого відбулася передача від України до Росії стратегічної авіації та озброєння в рахунок погашення боргів за природний газ.
В рамках цієї угоди наша країна віддала РФ:
- 8 важких бомбардувальників Ту-160;
- 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС;
- 575 крилатих ракет Х-55;
- Аеродромне обладнання, запасні частини та двигуни.
Через понад 20 років українські ракети "повернулися" в Україну, проте у вигляді атак на наші міста та енергетику з боку РФ. Під час повномасштабного вторгнення Росія вже неодноразово використовувала ракети Х-55 для ударів по Україні.
Де зараз Пустовойтенко?
Валерій Пустовойтенко після Євромайдану та втечі Віктора Януковича не з’являвся у публічній політиці. В останні роки він обіймав посаду президента Української муніципальної академії та входив до складу "Ради старійшин".
Наразі він перебуває на пенсії, проживає в Україні. Інформації про його виїзд на постійне місце проживання за кордон чи зміну громадянства в офіційних чи розслідувальних джерелах немає.
