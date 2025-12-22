Його син служить у "Мадяра", а сам він живе в Україні: чим зараз займається експрем’єр Юрій Єхануров

Колись політик обіймав ключові посади в країні

Юрій Єхануров — колишній прем’єр-міністр та колишній міністр оборони України, який був серйозною політичною фігурою на початку 2000-х. Однак згодом його політична кар’єра зійшла нанівець і він перестав з’являтися у публічному просторі.

Що варто знати:

Експрем’єр Юрій Єхануров живе у Києві та займається науково-викладацькою діяльністю

Його єдиний син Дмитро служить добровольцем у підрозділі "Мадяра"

У минулому Єхануров обіймав ключові державні посади, включаючи посади прем’єр-міністра та міністра оборони.

"Телеграф" розповідає, де зараз Юрій Єхануров, чим він займається, та де його єдиний син Дмитро.

Юрій Єхануров – що про нього відомо?

Юрій Єхануров народився 23 серпня 1948 року в Якутії, зараз йому 77 років. Коли майбутньому міністру було 15 років, він із сім’єю переїхав до Києва, де закінчив будівельний технікум. Пізніше він здобув вищу освіту у Київському інституті народного господарства.

Свою кар’єру Єхануров починав як будівельник — він працював у цій сфері близько 25 років. У своїй трудовій діяльності пройшов шлях від звичайного майстра до керівника великих будівельних трестів Києва, як, наприклад, "Київміськбуд".

Політичну кар’єру Єхануров розпочав у 90-х. Його називали одним із архітекторів української малої приватизації та реформування економіки.

Серед ключових посад, які обіймав політик — голова Фонду державного майна України (1994-1997), міністр економіки (1997), перший віце-прем’єр-міністр в уряді Віктора Ющенка (1999-2001), прем’єр-міністр України (2005-2006), міністр оборони (2007-2009).

Де зараз Єхануров та чим він займається?

Юрій Єхануров залишається жити у Києві під час війни. Зараз він займається викладацькою та громадською діяльністю. В інтерв’ю "Радіо Свобода" політик розповів, що він викладає і є професором кафедри економіки підприємства у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Також Єхануров очолює Науково-дослідний інститут передових оборонних технологій у Київському політехнічному інституті (КПІ). Він називає саме цю роботу своєю основною.

Що відомо про сина Єханурова?

У цьому ж інтерв’ю експрем’єр-міністр розповів про свого єдиного сина Дмитра. До початку повномасштабної війни він був "айтішником" і працював заступником керівника Центру протидії дезінформації при РНБО. Однак коли почалося вторгнення, Дмитро пішов служити добровольцем.

Він сам ухвалив рішення. Абсолютно ніхто не штовхав його. Сам пішов. Увечері сказав, що написав заяву і зараз визначається, до яких військ потрапить Юрій Єхануров

За словами політика, зараз його син займається РЕБами у підрозділі "Мадяра". Це 414-а окрема бригада безпілотних систем, яку очолює Роберт Бровді, відоміший за позивним "Мадяр".

