Він став символом корупції в Україні: де зараз ексгенпрокурор Пшонка, який зник разом із Януковичем

Генпрокурор-втікач став творцем нового напрямку в дизайні інтер’єрів — "пшонка-стайл"

Віктор Пшонка – колишній генеральний прокурор України, який був на посаді під час правління Януковича з 2010 до 2014 року. Його ім’я стало символом корупції після викриття активістами розкішного маєтку у селі Гореничі. У лютому 2014 року Пшонка поспішно залишив Україну.

Що варто знати:

Пшонка був генпрокурором за Януковича і став символом корупції через свій надрозкішний особняк

У 2014 році він втік до Росії, отримав громадянство РФ і ховається там досі

Наразі він перебуває в українському розшуку і позбавлений усіх державних нагород в Україні

"Телеграф" розповідає, що відомо про Віктора Пшонку і де він зараз, через 11 років після Євромайдану.

Віктор Пшонка – що про нього відомо?

Віктор Пшонка народився 6 лютого 1954 року у селі Сергіївка Донецької області, зараз йому 71 рік. Він закінчив Харківський юридичний інститут та розпочинав свою кар’єру в правоохоронних органах з посади слідчого у Краматорську.

З 1998 до 2003 року Пшонка працював у прокуратурі Донецької області. А його стрімке кар’єрне зростання аж до посади генпрокурора України пов’язують із тісними особистими та діловими зв’язками із родиною Януковича.

Пшонку було призначено очолювати Генпрокуратуру 4 листопада 2010 року. На цій посаді він змінив Олександра Медведька. Генпрокурор був у своєму кріслі весь час президентської каденції Януковича аж до його втечі у лютому 2014 року.

22 лютого 2014 року Верховна Рада висловила йому недовіру, що означало його автоматичну відставку. Пшонка покинув Україну того ж дня — він квапливо втік через Донецький аеропорт.

Після втечі активісти Євромайдану зайшли до його будинку в Гореничах, де виявили неймовірну кількість золота, антикваріату, ікон та знаменитий портрет Пшонки в образі римського цезаря. Після цього ексгенпрокурор став символом корупції України.

Де зараз Пшонка?

Янукович, Азаров, Пшонка та інші представники злочинної влади у 2014 році втекли до Росії. Як розповів у 2023 році заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Іван Бабенко, Янукович, Азаров та Пшонка точно живуть у Росії і не залишали її територію жодного разу після втечі з України. Вони не перетинали кордони РФ навіть у "дружні країни". Дуже ймовірно, що Пшонка оселився неподалік Януковича в підмосковній Рубльовці.

Згідно з документами Європейського суду, ще 2014 року стало відомо, що Пшонка та його син Артем отримали громадянство Росії. Влітку 2023 року з’явилася інформація, що Пшонці вдалося через Суд загальної юрисдикції ЄС прибрати своє ім’я із списку санкцій.

Тим часом в Україні Віктор Пшонка залишається оголошеним у розшук. У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Пшонки усіх державних нагород України.

