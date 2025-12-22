Начали бизнес с нескольких тысяч. Как Поперешнюк и Климов попали в список самых богатых украинцев

Услугами их компании пользуются почти все украинцы

В список самых богатых украинцев за 2025 год, по версии "Фокуса", вошли Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. В прошлом году они не попали в этот рейтинг, а теперь заняли 13-е место.

Что нужно знать:

Климов и Поперешнюк — соучредители и равноправные партнеры группы NOVA (бывшая "Новая почта")

Оба имеют ровно по 50% компании

Их состояние оценивается в $516 млн на человека

Как отмечает "Фокус" в своем рейтинге, Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк заняли 13-е место среди самых богатых украинцев на конец 2025 года. Интересно, что формально они имеют одинаковые доли "Новой почты" по 50% и одинаковое состояние.

На декабрь 2025 года капитал Климова и Поперешнюка оценивают в $516 млн на человека. При этом у каждого из них есть свои обязанности, которые в результате вывели "Новую почту" на международный уровень и сделали одним из самых популярных сервисов доставки в Украине.

Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов

Чем занимается Климов и Поперешнюк

Вячеслав Климов в компании NOVA занимается стратегией и дипломатией. Он отвечает за развитие бизнеса, международную экспансию и отношения с государством. Поперешнюк управляет операциями и технологиями, автоматизирует терминалы, сортировку и ИТ-системы.

Основным источником дохода бизнесменов является Новая почта, вторым блоком называют NovaPay (платежная система с миллионной базой клиентов), третий – международная экспансия через Nova Post в странах ЕС и Supernova Airlines.

Новая почта

Как Климов и Попершнюк с нуля создали Новую почту

В 2001 году два друга, Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, основывали Новую почту, имея всего 7000 долларов стартового капитала и команду из 7 человек. Они стремились создать лучшую альтернативу неэффективной и устаревшей государственной почтовой службе.

В начале работы Новая Почта фокусировалась на доставке документов и небольших посылок между Киевом и Днепром. Основным фактором, который тогда задел украинцев, стала скорость и надежность доставки. Таким образом, понемногу Новая почта распространилась и в другие города, а с 2022 года начала активно "захватывать" европейский рынок.

