Про жодні 18 місяців не йдеться: на скільки років війни насправді Росії вистачить грошей

Щонайменше половину російського бюджету на 2026 рік закладено на фінансування війни

Експерт з російської зовнішньої політики, старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Габуєв вважає, що Москва має достатньо ресурсів, щоб продовжувати бойові дії ще протягом 12–18 місяців. Однак Кремль фактично перевів економіку країни у воєнний режим, тому, на думку громадського діяча, військовослужбовця Саїда Ісмагілова, глава РФ Володимир Путін не має наміру припиняти агресію проти України.

Що треба знати:

Як мінімум половина російського бюджету на 2026 рік спрямована на війну

Кремль перелаштував економіку Росії на військові рейки

Тож Путін не збирається зупиняти агресію проти України

Такою думкою в етері "Телеграфа" поділився релігієзнавець, громадський діяч, військовослужбовець Саїд Ісмагілов.

Половина російського бюджету на 2026 рік спрямована на війну. Це лише прямі статті витрат без прихованих, те що можна побачити одразу.

"Тому я не розумію всіх тих політиків, журналістів, блогерів, які розповідають, що війна закінчиться, коли країна-агресор вкладає в бюджет на наступний рік трильйони на війну, майже половину бюджету", – сказав Ісмагілов.

На його переконання, Путін не збирається зупинятися, він перелаштував економіку РФ на військові рейки. Кремль готується до подальшої війни, і вочевидь, ця подальша війна — проти України.

"То не потрібно суспільство годувати марними ілюзіями. Потрібно з суспільством як з дорослими людьми розмовляти, не як з дітьми, яких хочуть заспокоїти, щоб вони гралися далі", – каже військовослужбовець.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія доведе "СВО" до досягнення її цілей, традиційно називаючи абревіатурою з трьох літер війну РФ проти України. Таку заяву він зробив у той час, коли американські та українські переговорники інтенсивно працюють, щоб дійти укладання мирної угоди.