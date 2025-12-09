По меньшей мере половина российского бюджета на 2026 год заложена на финансирование войны

Эксперт по российской внешней политике, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев считает, что у Москвы есть достаточно ресурсов, чтобы продолжать боевые действия еще в течение 12–18 месяцев. Однако Кремль фактически перевел экономику страны в военный режим, поэтому, по мнению общественного деятеля, военнослужащего Саида Исмагилова, глава РФ Владимир Путин не намерен прекращать агрессию против Украины.

Что нужно знать:

Как минимум половина российского бюджета на 2026 год направлена на войну

Кремль перестроил экономику России на военные рельсы

Путин не собирается останавливать агрессию против Украины

Таким мнением в эфире "Телеграфа" поделился религиовед, общественный деятель, военнослужащий Саид Исмагилов.

Половина российского бюджета на 2026 год направлена на войну. Это только прямые статьи расходов без скрытых, то, что можно увидеть сразу.

"Поэтому я не понимаю всех политиков, журналистов, блоггеров, которые рассказывают, что война закончится, когда страна-агрессор вкладывает в бюджет на следующий год триллионы на войну, почти половину бюджета", — сказал Исмагилов.

По его убеждению, Путин не собирается останавливаться, перестроил экономику РФ на военные рельсы. Кремль готовится к дальнейшей войне, и, очевидно, что эта война против Украины.

"Так не нужно общество кормить бесполезными иллюзиями. Нужно с обществом как со взрослыми людьми разговаривать, не как с детьми, которых хотят успокоить, чтобы они играли дальше", – говорит военнослужащий.

Напомним, Путин заявил, что Россия доведет "СВО" до достижения ее целей, традиционно называя аббревиатурой из трех букв войну РФ против Украины. Такое заявление он сделал в то время, когда американские и украинские переговорщики интенсивно работают, чтобы прийти к заключению мирного соглашения.