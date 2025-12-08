На скільки років війни Росії вистачить грошей: експерт пояснив

Путін має достатньо коштів для продовження бойових дій, що забезпечується високими доходами від інших країн

Росія продовжує накопичувати фінанси для ведення війни в Україні, незважаючи на міжнародні санкції. Експерти висловлюються, як довго Кремль зможе фінансувати бойові дії і що може вплинути на хід конфлікту.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Handelsblatt повідомив експерт Олександр Габуєв.

За його думкою, Москва має достатньо ресурсів, щоб продовжувати бойові дії ще протягом 12–18 місяців. Це забезпечується високими доходами від експорту енергоносіїв, а також активізацією менш відомих виробників нафти та сировини, які поки що не потрапили під найжорсткіші санкції.

"Подальші санкції можуть скоротити цей період", - наголосив він

Він зазначив, що Кремль не відступає від максималістських вимог і свідомо затягує переговори. За словами Габуєва, Росія не відчуває критичного тиску з боку Вашингтона: хоча президент США Дональд Трамп декларує прагнення завершити війну, реального політичного чи економічного впливу на Москву наразі майже немає.

"Тому росіяни вважають, що в них ще є час, і вони можуть ще більше затягнути переговори", — зазначив експерт.

На його думку, під санкційний тиск мають потрапити не лише великі гравці енергетичного ринку, як-от "Роснефть" чи "Лукойл", а й численні менші компанії, які залишаються поза увагою та продовжують забезпечувати Кремлю стабільні надходження.

Частина обмежень формально діє, але на практиці їх системно обходять через треті країни. За словами Габуєва, саме тут Захід має найслабшу позицію: Китай, Індія та ОАЕ продовжують купувати російські енергоресурси, часто через посередників або тіньові флоти, що значно зменшує ефективність санкційного тиску.

Проте вже німецький військовий експерт Карло Масала у розмові з BILD висловив більш обережну думку:

"До подібних прогнозів із конкретними термінами я ставлюся дуже обережно. Наразі ніхто не може з упевненістю сказати, які фінансові та політичні резерви Росія ще може або захоче мобілізувати"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про пакет санкцій, який наклали країни ЄС на Росію. Загалом близько 550 російських нафтових суден потрапили під обмеження.