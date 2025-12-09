Росія продовжуватиме воювати: Путін цинічно висловився про питання територій

Заяви, які точно не наближають мир, він зробив на тлі посиленої роботи переговорників

У вівторок, 9 грудня, глава Росії Володимир Путін зробив низку заяв на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Його слова цитують російські ЗМІ.

"Росія, безумовно, доведе СВО до досягнення її цілей, до логічного завершення", — заявив керівник Кремля, традиційно називаючи абревіатурою з трьох літер війну Росії проти України.

Таку заяву він зробив у той час, коли американські та українські переговорники інтенсивно працюють, щоб дійти укладання мирної угоди.

Путін також сказав, що "повернені з України території є важливими", і додав спірне твердження, що ці землі нібито завжди були частиною Росії.

"Донбас — територія Росії, це історичний факт", — вкотре підтвердив свою антиісторичну тезу Путін.

Нагадаємо, російський голова Володимир Путін наполягає, що всі розмови про мир можуть бути нібито лише після виведення української армії з окупованої території Донецької області. Але насправді це лише політична пастка, а не реальний крок Путіна до миру, вважає український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков.