Россия продолжит воевать: Путин цинично высказался о вопросе территорий

Заявления, которые точно не приближают мир, он сделал на фоне усиленной работы переговорщиков

Во вторник, 9 декабря, глава России Владимир Путин сделал ряд заявлений на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Его слова цитируют российские СМИ.

"Россия безусловно доведет СВО до достижения ее целей, до логического завершения", – заявил руководитель Кремля, традиционно называя аббревиатурой из трех букв войну России против Украины.

Такое заявление он сделал в то время, когда американские и украинские переговорщики интенсивно работают, чтобы прийти к заключению мирного соглашения.

Путин также сказал, что "возвращенные из Украины территории важны", и добавил спорное утверждение, что эти земли якобы всегда были частью России.

"Донбасс — территория России, это исторический факт", — в очередной раз подтвердил свой антиисторический тезис Путин.

Напомним, российский глава Владимир Путин настаивает, что все разговоры о мире могут быть якобы только после вывода украинской армии с оккупированной территории Донецкой области. Но на деле это лишь политическая ловушка, а не реальный шаг Путина к миру, считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.