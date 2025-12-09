Путін випередив Зеленського. Хто ще потрапив у список найвпливовіших від POLITICO
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Видання також назвало 10 людей, за якими варто стежити. До списку увійшов один українець
Видання POLITICO склало рейтинг 28 найвпливовіших людей, які формуватимуть курс Європи в 2026 році. Вперше його очолив не європеєць — на перше місце поставили президента США Дональда Трампа. Увійшли до рейтингу і президент України Володимир Зеленський (14), і президент РФ Володимир Путін (5).
"Тінь Трампа настільки нависла над європейськими столицями, що його рішення — або спалахи гніву — змінили все: від оборонних бюджетів до торгівельної політики та внутрішньої політики", — пояснили свій вибір лідера в POLITICO. Два наступні лідери в списку — Метте Фредеріксен (прем'єрка Данії) та Фрідріх Мерц (федеральний канцлер Німеччини).
Як обирали переможців рейтингу впливу POLITICO 28
"Лідери цьогорічного рейтингу впливу POLITICO 28 – це ті, хто якимось чином прийняв виклик або скористався моментом, щоб просувати свої плани", — йдеться на сайті. Кандидати у списках порівнювались не тільки за публічною репутацією, а більше за здатністю "формувати політику та стратегії Європи на наступний рік". Людей в список пропонували як журналісти, так і експерти ними опитані.
Цікава деталь у рейтингу
Кожній персоні POLITICO окрім місця в рейтингу, присвоїло також і певну характеристику. Наприклад, Трамп — Трансатлантична ударна хвиля, через свою місцями агресивну політику щодо Європи, Володимир Путін — провокатор, видання згадує інциденти з дронами в різних країнах та наголошує: "Путін вже досяг частини своєї мети: вивести Європу з рівноваги та дати зрозуміти, що він єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати".
Володимир Зеленський названий "джокером у колоді". В описі журналісти згадують епізод, коли Трамп сказав Зеленському, що в України немає карт, але президенту України після того скандалу вдалось налагодити стосунки.
Урсула фон дер Ляєн має підпис "залізна рука", Джорджія Мелоні — "зразок для наслідування", а Віктор Орбан — "головний біль". "Війна в Україні перетворила Віктора Орбана з периферійного подразника на структурний головний біль для Європейського Союзу — і Брюссель досі не знайшов ліків. Колись ліберальний реформатор, 62-річний Орбан понад десять років перетворює Угорщину на те, що він гордо називає "неліберальною демократією" — консолідує контроль над ЗМІ, підриває судову систему та зміцнює владний контроль своєї партії "Фідес", — йдеться в описі.
За ким варто стежити
Цьогорічне видання також містить список із 10 осіб, за якими варто стежити. Серед тих, хто не має реальної влади, але вже кидає виклик є українець. Семен Кривонос, директор Національного антикорупційного бюро України, потрапив до рейтингу адже "керував розслідуванням одного з найбільших корупційних скандалів в Україні, в якому були замішані високопосадовці та близькі соратники президента Володимира Зеленського".
Раніше "Телеграф" розповідав, що видання POLITICO також поспілкувалось із Дональдом Трампом. Американський лідер вважає, що в Україні вже час проводити вибори.