Вашингтон направив до РФ нетипових посередників

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оголосив, що зустріч між президентом Володимиром Путіним та спеціальним представником США Стівом Віткоффом має розпочатися приблизно за п’ять годин — за київським часом приблизно о 16:00. Він також заявив, що Росія "відкрита для мирних переговорів", але лише за певної умови.

Що потрібно знати:

Кремль готовий до переговорів лише за умови досягнення цілей, заявлених у рамках "СВО"

До Москви прибула незвичайна делегація США

Це шостий візит Віткоффа до Росії з січня

Кремль не розкриває умов "врегулювання"

За словами Пєскова, переговори сприймуться Кремлем, тільки якщо завдяки ним будуть досягнуті "мети, поставлені в рамках так званої спеціальної військової операції". Вони, нагадаємо, регулярно змінювалися і здебільшого націлені на зміну влади в Україні та підпорядкування російським інтересам.

Хто спрямований до Росії від США

На переговорах із Путіним від США достатньо "нетрадиційна команда" — її не затверджували в Сенаті. До Москви, крім Віткоффа, попрямував і колишній бізнес-партнер і зять президента США — Джаред Кушнер, хоча про його зустріч з Путіним поки не йдеться. Обидва не мають класичної дипломатичної підготовки, проте, як вважають у Вашингтоні, є "ефективними посередниками". Зазначимо, що теплі зв’язки Віткоффа з Москвою викликають занепокоєння, з січня це його шостий візит до Москви.

Стів Віткофф Фото Getty Images

Інтерес РФ у переговорах

Тим часом Пєсков повідомляв, що обговорення умов врегулювання війни не буде публічним: Кремль "не має наміру вести це через ЗМІ". Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ заявляла про цілі: так звану "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, а також про "захист населення Донбасу". Згодом акценти зміщувалися: знищення "загрози НАТО", захист російськомовних та церкви та інше.

У травні 2025 року, за словами Путіна, Москва ставила перед собою "низку завдань" — завершити війну "з потрібним для Росії результатом", серед яких — "усунення причин кризи", створення "умов для довгострокового світу" та "захист російськомовного населення". На думку експертів, попередній приїзд Віткоффа до Росії був безпосередньо викликаний бажанням росіян затягнути мирні переговори.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна та Росія провели переговори перед візитом американців до Росії. Остаточно узгодити проєкт не вдалося. Активно обговорювалися проблемні питання – території та можливість членства України в НАТО.