Коли Путін нарешті погодиться на переговори: ексміністр назвав важливий фактор

Росію треба позбавити можливості воювати, зазначив дипломат

Президент Росії Володимир Путін не закінчує війну проти України лише тому, що у Москви є ресурси для її продовження. Кремль погодиться змінити позицію, коли у нього вичерпаються можливості.

Аби країна-агресор була готова для проведення переговорів, потрібно позбавити РФ можливості продавати нафту. Про це "Еспресо" заявив дипломат, ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Що треба знати

Путін продовжує війну завдяки продажу нафти т газу

Передача Україні ракет Taurus допоможе знищити критично важливі об’єкти РФ

Заморожені російські активи можуть стати джерелом фінансування для стримування агресора

"Давайте нарешті зрозуміємо, що він продовжує війну лише через те, що в нього є ресурси для її продовження", — заявив він.

Він зазначив, що у берегів африканського Сенегалу спалахнув танкер, перед цим у Чорному морі спалахнули ще два порожні танкери, які йшли завантажуватися в Новоросійськ російською нафтою. Раніше подібні випадки фіксувалися в Усть-Лузі на Балтиці та в Приморську.

"Тобто, ось про що мова. Якщо ми не даємо Путіну можливості продавати свою нафту, у нього різко скорочуються надходження", — пояснив дипломат.

Також він нагадав, що міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард розкритикувала політику Європи, яка, з одного боку допомагає Україні, а з іншого ще більші кошти витрачає на купівлю нафти й газу у РФ, таким чином фінансуючи російську війну. І логіки у цьому немає, — зазначив він.

Володимир Огризко наголосив, що країни Європи мають допомагати Україні з озброєнням, зокрема далекобійним.

"Якщо ми хочемо, щоб у Росії не було можливостей продовжувати війну, нам потрібно, щоб Фрідріх Мерц тихенько передав Україні не дві, не три, а кілька десятків, а може і сотню Таурусів", — зауважив він.

Огризко вважає, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц може цілком вільно надати Україні 20% крилатих високоточних ракет від запасів Бундесверу, що становить, за його підрахунками, приблизно сотню одиниць озброєння.

"Це означає, що кілька десятків ключових об'єктів, які важливі для Росії, будуть знищені. А це означає, що Росія не отримає чергових надходжень", — пояснив дипломат.

Окрім того, на його думку, якщо європейські партнери України приймуть правильне рішення, то 140 мільярдів євро заморожених російських активів можна буде направити на закупівлю зброї, яка здатна буде винищити певні енергетичні, економічні та військові компоненти. А у Росії буде менше можливостей вести війну і вона припиниться, коли економіка країни-агресора "почне здихати".

Володимир Огризко зауважив, що також необхідне виключення Росії з переліку країн, які можуть продовжувати війну, зокрема завдяки знищенню військової техніки, економічних можливостей, перекриттю нафтового експорту.

Він зазначив, що транспорт, у якому закінчилося паливо, не зможе нікуди їхати. "Якщо бензин закінчується, от тоді машина зупиняється. От, власне, така ж сама логіка", — пояснив він ситуацію, коли Путін припинить війну.

Також він зазначив, що потрібні конкретні дії, які зможуть позвати Росію можливості продовжувати війну.

"Мільйон варіантів: знищення військової техніки, знищення економічних можливостей, перекриття нафтового експорту і так далі, і так далі. І тоді, коли це все відбудеться, тоді ми скажемо: "От через два місяці, за нашими розрахунками, у Росії не буде більше можливості цю війну продовжувати", — наголосив Володимир Огризко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що найближчими днями союзники Києва мають фіналізувати пакет гарантій безпеки, які Україна може отримати у разі досягнення потенційної мирної угоди. 1 грудня міністри оборони європейських держав зберуться в Брюсселі на засідання Ради закордонних справ, де обговорять, на які конкретні кроки готові піти їхні країни в межах цих гарантій.