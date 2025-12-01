До фіналу ще далеко. Що Україна хоче бачити у мирній угоді щодо кінця війни — ЗМІ

Після цих перемовин Віткофф відвідає Москву для подальшої роботи над мирною угодою

На мирних переговорах української та американської делегацій у США 30 листопада сторони поки не змогли остаточно погодити проєкт мирної угоди, але зблизили свої позиції. Активно обговорювалися проблемні питання — території та можливість членства України в НАТО.

Що треба знати:

Учасники оцінили переговори у Флориді як жорсткі, але конструктивні

Фінальний проєкт мирної угоди затвердити не вдалося, але позиції Києва та Вашингтона зблизилися

Спецпредставник США Стів Віткофф має відправитися до Москви для переговорів з російською стороною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело. За словами співрозмовника, переговори у Флориді були сфокусовані на проблемних питаннях, які залишилися.

Тобто ми не говоримо про те, що у нас є зараз стовідсоткове розуміння фінального тексту, але це був ще один крок вперед … Вони (США, — ред.) розуміють, що є друга сторона (РФ, — ред.), і до якого б спільного знаменника вони не дійшли з Україною, залишається російська сторона, з якою їм ще працювати. І вони розуміють, що там складніше, — сказало джерело

Питання територій

Співрозмовник додав, що під час консультацій багато уваги було приділено питанню територій. Американці, які розглядають себе як медіатори між двома сторонами, доносять до України російську вимогу повного виходу українських сил з Донбасу.

Натомість, як розповіло джерело, українська сторона пояснювала, що це неможливо через конституційні обмеження, думку українського суспільства, а також невідповідності реальній ситуації. Позиція України лишається незмінною: дискусія щодо територій повинна починатись з поточної лінії зіткнення.

Процес пошуку потенційних рішень триває, але це, звичайно, дуже складне питання, – зазначив співрозмовник

Питання можливості України вступити до НАТО

Друге суперечливе питання — вимога Росії, щоб Україна назавжди відмовилася від вступу до НАТО. Українська сторона пояснювала, що курс на членство в Альянсі закріплений в Конституції України. Її зміна задля укладення мирної угоди була б поганим прецедентом. Ще один аргумент – неприпустимість надавати права вето на членства будь-якої країни в НАТО.

Готовність чути наші аргументи з боку американців присутня. Інше питання, що вони постійно говорять: добре, ви можете бути 100% праві, але є інша сторона є, і вона вимагає ось цього і цього. Ми як медіатор маємо забезпечувати те, щоб ви прийшли до мирної угоди. Ви можете скільки завгодно логічно пояснювати свою позицію, якщо інша сторона каже "ні" – то що ми зробимо?, – описав ситуацію співрозмовник видання

Про гарантії безпеки

Джерело зазначило, що гарантії безпеки для України не є проблемним питанням у переговорах зі США. Для американської сторони потенційна угода не просто домовленість, яка має поставити крапку в збройному конфлікті.

Вашингтон сприймає майбутню угоду в більш довгостроковій перспективі, вона має забезпечити довгостроковий мир, інвестиційну привабливість і процвітання України. Саме це стало б успіхом для команди президента США Дональда Трампа, каже співрозмовник. США свідомі того, що все це неможливо без гарантій безпеки.

Але неважливо, з якого куту зору дивитися, важливо, щоб це було. І Рубіо сьогодні знову підтвердив, що комітмент (зобов'язання, обіцянка або рішення, — ред.) на надання гарантій є. Чи обговорювалися гарантії сьогодні детально — ні. Тому я би і не відносив це до переліку проблемних питань, які обговорювалися, — резюмував співрозмовник

