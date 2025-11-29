"Честный и порядочный человек". Ермак заявил о радикальном решении — СМИ

Зеленский анонсировал полную перезагрузку своей администрации

Андрей Ермак, уволившийся с должности руководителя Офиса президента после того, как к нему пришли с обысками НАБУ и САП, заявил, что он решил отправиться на фронт. Сообщение об этом Ермак якобы послал журналисту через несколько часов после обысков.

Что нужно знать:

После увольнения Ермака Офис президента ждет перезагрузка, заявил Зеленский

Президент не назвал того, кто заменит Ермака в роли главы делегации Украины на переговорах по мирному плану

Экс-глава ОП заявил, он отправится на фронт, но не уточнил деталей

Об этом сообщает New York Post. В сообщении эксглава ОП подчеркнул, что является честным и порядочным человеком.

Журналист показал сообщение от Ермака

Я ухожу на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. Я извиняюсь, если больше не смогу отвечать на ваши звонки. Я служил Украине и находился в Киеве 24 февраля 2024 года. Может быть, мы еще увидимся. Слава Украине Андрей Ермак

Отставка Ермака — что известно

Ранним утром 28 ноября НАБУ и САП пришли в Ермак с обысками. Журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на собственные источники сообщил, что обыски у главы ОП проходят в рамках операции "Мидас".

Вечером появился указ президента об освобождении Ермака от должности. Зеленский заявил, что Ермак написал заявление на увольнение по собственному желанию. Глава государства добавил, что будет полная перезагрузка Офиса президента Украины. Он анонсировал, что консультации по новому руководителю Офиса президента состоятся 29 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может стать новым руководителем Офиса президента.