Навіть знімав кіно. Чим займався Єрмак до приходу в політику

Політичну кар’єру адвокат та продюсер почав у 2006 році

До початку політичної кар’єри чинний керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, до якого 28 листопада НАБУ та САП прийшли з обшуками, був юристом. Справи йшли добре, однак в якийсь момент Єрмак різко змінив сферу діяльності, зайнявшись кінопродюсерством.

Що треба знати:

В політику чинний глава ОП зайшов як громадський помічник народного депутата від "Партії регіонів"

Він є членом Міжнародної організації юристів та багато років присвятив цій діяльності

Також Єрмак продюсував кіно

"Телеграф" розповідає, чим займався Єрмак до того, як пішов у політику. У 1995 році він диплом магістра за спеціальністю "Міжнародне приватне право" та диплом референта-перекладача англійської мови. Того ж року Єрмак отримав Свідоцтво про право займатися адвокатською діяльністю.

Андрій Єрмак

Юридична кар'єра

Кар'єру юриста Єрмак розпочав у юридичній фірмі "Проксен", яка займалася консультуванням великих міжнародних компаній. В ній майбутній керівник ОП Володимира Зеленського пропрацював із 1991 по 1995 рік.

Після цього він з партнерами заснував юридичну компанію "Б. Є. Р. С. та партнери". Її діяльність була пов'язана з новими для України сферами — інтелектуальною власністю, торговельним та фінансовим правом, а також антидемпінговими розслідуваннями.

Вже у 1997 році Єрмак заснував Міжнародну юридичну компанію та почав брати активну участь у розробці перших законодавчих актів у сфері господарського права та інтелектуальної власності. Окрім консультування багатьох великих українських та міжнародних компаній, співпрацював із представниками мистецтва, шоубізнесу та спорту.

Політик є членом IBA (Міжнародна організація юристів) та членом Асоціації правників України. У 2005 році Єрмак заснував Міжнародну асоціацію "Українсько-грузинське співробітництво у сфері іноземного інвестування".

Різкий поворот у кар'єрі Єрмака

Єрмак вирішив спробувати себе у зовсім іншій сфері та зайнявся продюсерством. Майбутній глава ОП заснував компанію Garnet International Media Group. Перший фільм, який продюсував він — спортивна драма "Правило бою" про бокс і бої без правил. Пізніше він продюсував ще кілька фільмів. З 2017 року Андрій Єрмак є членом Української та Європейської кіноакадемій.

Андрій Єрмак

Політичну кар’єру Єрмак почав у 2006 році, ставши громадським помічником народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва. На цій посаді він залишався протягом трьох скликань (V, VI, VIІ) Верховної Ради.

Детально про життя, сімейний стан, кар'єру Єрмака читайте у досьє "Телеграфа". У квітні 2024 року Єрмак став єдиним українцем рейтингу 100 найвпливовіших людей світу журналу Time.