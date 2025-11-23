Європа представила свій "мирний план" на 24 пункти: ЗМІ опублікували повний список

Європейці не відкидають можливості для України стати членом НАТО

Представники Європейського континенту озвучили своє бачення мирного договору із Росією. За деякими пунктами воно разюче відрізняється від плану Дональда Трампа. Список з 24 пунктів оприлюднило видання The Telegraph.

Що потрібно знати:

Переговори щодо територій розпочнуться після сталого миру без силового перегляду

Україна залишається без’ядерною державою

На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються обмеження

Основні положення включають:

Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Росія та Україна зобов’язуються дотримуватися припинення вогню у повітрі, на суші та на морі. Москва і Київ негайно починають переговори щодо моніторингу дотримання перемир’я третіми сторонами. Контроль за припиненням вогню здійснюватимуть союзники України під керівництвом США, переважно дистанційно з використанням супутників, БпЛА та інших технологій. Створюється механізм подання звітів про порушення режиму припинення вогню та обговорення заходів для виправлення ситуації. Росія поверне всіх викрадених українських дітей, процес контролюватимуть міжнародні партнери. Москва і Київ здійснюють обмін військовополоненими за формулою "всіх на всіх", а також Росія звільняє всіх цивільних осіб, що перебувають під вартою. Територіальні переговори відбуватимуться за поточною лінією бойового зіткнення. Після досягнення стабільного припинення вогню обидві сторони здійснюють гуманітарну допомогу, включно з пересуванням членів сімей через лінію фронту. Підтверджується суверенітет України, жодних примусових умов щодо нейтрального статусу немає. Україна отримує юридично підкріплені гарантії безпеки, включно зі США, за аналогією зі Статтею 5 Уставу НАТО. На ЗСУ та оборонну промисловість України не накладаються жодні обмеження. Гарантами безпеки Києва виступає група європейських країн та інших зацікавлених держав, Україна має право розміщувати на своїй території сили союзників. Вступ України до НАТО можливий за згодою всіх членів Альянсу. Україна вступає до Європейського Союзу. Україна готова залишатися без’ядерною державою та дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯО). Територіальні питання обговорюються з Росією і вирішуються після повного припинення вогню. Після погодження територіальних питань Росія та Україна зобов’язуються не змінювати їх силою. Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участі США та над Каховською ГЕС, буде створено механізм передавання контролю. Київ отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою. Київ та його партнери здійснюють економічне співробітництво без обмежень. Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, включно з використанням російських активів, які залишатимуться замороженими до відшкодування збитків. Санкції проти Росії можуть поступово пом’якшуватися після досягнення стабільного миру та автоматично відновлюватися у разі порушення мирного договору. Початок переговорів щодо європейської безпеки за участю всіх держав ОБСЄ.

Реакція США

Вашингтон ще не прокоментував цю зустрічну пропозицію, яка відрізняється від плану Трампа з кількох ключових питань, не в останню чергу щодо чисельності збройних сил України, її вступу до НАТО та припинення володіння територією.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що російський президент Володимир Путін зробив низку заяв щодо "мирного плану" президента США Дональда Трампа. Глава Кремля переконаний, що нинішня версія документа на 28 пунктів — "модернізована версія" проєкту угоди, яка була раніше.

