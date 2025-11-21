Погрози США та "дедлайн" для Києва. Нові деталі про "мирний план" Трампа

Американські чиновники визнають, що угода має проросійський відтінок

Напруга навколо "мирного плану" президента США Дональда Трампа наростає, адже Білий дім погрожує Україні припиненням поставок зброї і не тільки. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розпочато роботу над документом Штатів.

Що треба знати:

ЗМІ запевняють, що США вже погрожують Україні, аби Київ погодився на "мирний план" Трампа

Зеленський провів розмову з Макроном, Стармером та Мерцом щодо документа від Штатів

В ЄС відкидають значну частину "мирного плану" США — Bloomberg

Погрози Білого дому та заява Зеленського про "план Трампа"

За даними Reuters, США погрожують Україні припиненням поставок зброї та розвідданих, якщо "мирний план" не буде підписано до 27 листопада. За словами співрозмовника видання, Київ перебуває під більшим тиском з боку Вашингтона, ніж під час будь-яких попередніх мирних переговорів.

"США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга, 27 листопада", — пише Reuters.

Водночас президент України вже підтвердив, що розпочато роботу над документом, який передали США. Він 21 листопада провів телефону розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо цієї угоди.

"Обговорили план щодо миру для України та всієї Європи. Цінуємо зусилля США, президента Трампа та його команди задля завершення цієї війни. Працюємо над документом, який підготувала американська сторона. Це має бути план, який забезпечить реальний достойний мир", — наголосив Зеленський.

Що кажуть в Європі та США про "мирний план" Трампа

Як пише Bloomberg, ЄС та Україна відкидають ключові частини плану США. Ба більше, Мерц, Макрон і Стармер погодилися із Зеленським, що не можна скорочувати чисельність ЗСУ.

На думку європейських лідерів, нинішня лінія фронту має стати відправною точкою для будь-яких територіальних переговорів щодо України. ЄС готується добиватись захисту українських та європейських інтересів в майбутніх переговорах.

Ситуація на фронті зараз

За даними WP, американські чиновники переконані, що переговори триватимуть від місяця до року, після чого мирну угоду все ж таки нібито буде підписано. Основна складність – Україна має ухвалити всі вимоги.

Цікаво, що чиновники США згодні з тим, що "мирний план" Трампа має проросійський відтінок. Але переконані, що це можна змінити, адже наявна наразі угода — лише початковий етап.

Видання додає, що Зеленський вже запропонував зміни в документ і США нібито погодились обговорити частину з них. Ба більше, спершу угоду підпишуть Зеленський і Трамп, після чого її представлять Путіну.

