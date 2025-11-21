Погрози Європі та Україні. Путін прокоментував "мирний план" Трампа на 28 пунктів

Москва нібито "готова" до переговорів

Очільник Росії Володимир Путін зробив низку заяв щодо "мирного плану" президента США Дональда Трампа. Він переконаний, що нинішня версія документа на 28 пунктів є "модернізованою версією" проєкту угоди, який вже був раніше.

Що треба знати:

Росія вчергове заявляє, що "готова" до мирних переговорів

Путін заявив, що його влаштовує, як ідуть справи на фронті

Вашингтон "не отримав" згоду України по новій "угоді"

"Телеграф" зібрав головні заяви голови Кремля про "мирний план" Трампа. За словами Путіна, ця угода нібито обговорювалась ще до зустрічі російського та американського лідерів на Алясці.

"Якщо у Києві "не хочуть обговорювати" пропозиції президента Трампа і "відмовляються" від цього, то і вони, і європейські лідери мають розуміти, що події, які сталися у Куп'янську, неминуче повторюватимуться і на інших ключових ділянках фронту. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б, але неминуче це повторюватиметься", — заявив очільник Росії.

Головні заяви Путіна:

"Мирний план" Трампа обговорювався ще до їх зустрічі з Путіним на Алясці. Нинішній варіант з 28 пунктів — модернізована версія того плану.

У Росії є текст плану на 28 пунктів, але предметно його з Кремлем не обговорювали.

Росія "готова" до мирних перемовин.

Куп'янськ на 4 листопада вже нібито повністю "був під контролем" Росії. РФ влаштовують темпи "СВО" на цьому та інших ділянках фронту.

США просили Росію проявити "гнучкість" в питанні України.

Вашингтон "не отримав" згоду України по "мирному плану".

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вже виступив з заявами щодо "мирного плану" Трампа. Він наголосив, що Україна має захищати свої інтереси та не йти на проросійсько орієнтовані компроміси від США.

