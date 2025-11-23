Европа представила свой "мирный план" на 24 пункта: СМИ опубликовали полный список

Европейцы не отбрасывают возможность для Украины стать членом НАТО

Представители Европейского континента озвучили свое видение мирного договора с Россией. По некоторым пунктам оно разительно отличается от плана Дональда Трампа. Список из 24 пунктов обнародовало издание The Telegraph.

Что нужно знать:

Переговоры по территориям начнутся после стабильного мира без силового пересмотра

Украина остается безъядерным государством

На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются ограничения

Основные положения включают:

После прекращения конфликта будут созданы меры по надежному миру и безопасности. Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в воздухе, на суше и море. Москва и Киев немедленно начинают переговоры по мониторингу соблюдения перемирия третьими сторонами. Контроль за прекращением огня будут осуществляться союзниками Украины под руководством США, преимущественно дистанционно с использованием спутников, БПЛА и других технологий. Создается механизм представления отчетов о нарушении режима прекращения огня и обсуждения мер по устранению ситуации. Россия вернет всех похищенных детей, процесс будут контролировать международные партнеры. Москва и Киев осуществляют обмен военнопленными по формуле "всех на всех", а также Россия освобождает всех находящихся под стражей гражданских лиц. Территориальные переговоры будут проходить по текущей линии боевого столкновения. После достижения стабильного прекращения огня обе стороны оказывают гуманитарную помощь, включая передвижение членов семей через линию фронта. Подтверждается суверенитет Украины, никаких принудительных условий нейтрального статуса нет. Украина получает юридически подкрепленные гарантии безопасности, включая США, по аналогии со Статьей 5 Устава НАТО. На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются никакие ограничения. Гарантами безопасности Киева выступает группа европейских стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право размещать на своей территории силы союзников. Вступление Украины в НАТО возможно с согласия всех членов Альянса. Украина вступает в Европейский Союз. Украина готова оставаться безъядерным государством и соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Территориальные вопросы обсуждаются с Россией и разрешаются после полного прекращения огня. После согласования территориальных вопросов Россия и Украина обязуются не изменять их силой. Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля. Киев получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Киев и его партнеры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая использование российских активов, которые будут оставаться замороженными до возмещения убытков. Санкции против России могут постепенно смягчаться по достижении стабильного мира и автоматически возобновляться в случае нарушения мирного договора. Начало переговоров по европейской безопасности при участии всех государств ОБСЕ.

Реакция США

Вашингтон еще не прокомментировал это встречное предложение, которое отличается от плана Трампа по нескольким ключевым вопросам, не в последнюю очередь относительно численности вооруженных сил Украины, ее вступления в НАТО и прекращения владения территорией.

Напомним, "Телеграф" писал, что российский президент Владимир Путин сделал ряд заявлений по "мирному плану" президента США Дональда Трампа. Глава Кремля убежден, что нынешняя версия документа на 28 пунктов — "модернизированная версия" ранее проекта соглашения.

