Не все залежить від Зеленського. Що завадить "мирному плану" Трампа в Україні

Є речі, які наразі Білий дім та Росія не розуміють, вважає дипломат

Так званий "мирний план" президента США Дональда Трампа може зіштовхнутись з чималими перешкодами в Україні. Адже, якщо він дійсно складений без участі Києва, то реалізувати його зможуть тільки Кремль та Білий дім.

Про це "Телеграфу" розповів дипломат, депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко в матеріалі "Важко вигадати, чим вони будуть нас лякати — нардеп про "мирний план" США для України".

Що треба знати:

"Мирний план" Трампа наразі не враховує інтереси України

Створена США та Росією угода матиме багато перешкод в реалізації

Не тільки Зеленський вирішує, чи піде Україна на "мирний план" Трампа

За словами Яременка, "мирний план" США має багато нюансів, але є те, що робить його фактично нереалістичним. Адже факт того, що Білий дім вважає, що з очільником Росії Володимиром Путіним можна домовитись, вже викликає питання.

"Сам цей процес домовлятись про щось з росіянами, вже робить план одразу нереалістичним. Якщо він писався США і Росією, відповідно, і реалізований він може бути США і Росією, але не Україною", — каже дипломат.

Він додає, що наразі "мирний план" США не враховує інтересів України, цього просто не видно. Звісно, якби справді угода була компромісом для усіх сторін рівноцінно — це мало б шанс на успіх. Але зараз в "плані Трампа" є інтереси США та Росії — не України.

"Тому воно не спрацює. Ігнорування інтересів України робить будь-яку ідею такою, що на практиці не може бути реалізована", — наголошує Яременко.

За словами нардепа, росіяни через свій менталітет та адміністрація США наразі не розуміють, що справа не в президенті України Володимирі Зеленському. Насправді вагомішою в мирній угоді буде сама Україна та її народ.

"Буквально на кожному кроці, будуть виникати абсолютно нездоланні перешкоди на шляху реалізації цих їхніх "договорняків", — каже дипломат.

Він додає, що такими перешкодами будуть суспільство, Збройні Сили України (ЗСУ) та парламент. Тобто фактично не тільки президент вирішує йти на "мирний план" Трампа чи ні.

