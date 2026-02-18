Суворі морози знову зіпсують настрій киянам: коли прийде негода

Снігопаду чи дощу до кінця лютого у столиці не передбачається

У Києві найближчими днями прогнозують повернення суворих морозів. Температура може опуститись аж до -19 градусів.

Коли очікувати на похолодання та скільки протримаються арктичні "мінуси", спрогнозували у "Мета.Погода". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Столиця вже відчуває на собі морози. Вночі середи, 18 лютого, температура охолонула до -13 градусів, а вдень вона не перевищить -8 градусів.

У четвер, 19 лютого, погодний фон трошки зміниться. Температура протягом дня коливатиметься в межах -9…4 градусів.

Однак у п'ятницю та суботу, 20-21 лютого, сильні морози поновляться. Показники на термометрах вночі опустяться спочатку до -16, а на наступну добу — до -19 градусів. Вдень же повітря охолоне мінімум до -5 градусів. Похолодання буде недовгим і у неділю, 22 лютого, вже прогнозується -9 вночі та 0 градусів вдень.

З 23 по 26 лютого температура повітря перебуватиме в коридорі -1…0 вночі та 0…+2 градусів вдень. З 27 лютого очікується стабільний "плюс".

Опадів у цей період не передбачається.

Коли столиці чекати на різке похолодання. Фото: Погода.Мета

