Суровые морозы снова испортят настроение киевлянам: когда придет непогода

Снегопада или дождя до конца февраля в столице не предвидится

В Киеве в ближайшие дни прогнозируют возвращение суровых морозов. Температура может опуститься до -19 градусов.

Когда ожидать похолодания и сколько продержатся арктические "минусы", спрогнозировали в "Мета.Погода". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Столица уже ощущает на себе морозы. Ночью среды, 18 февраля, температура охладилась до -13 градусов, а днем она не превысит -8 градусов.

В четверг, 19 февраля, погодный фон немного изменится. Температура в течение дня будет колебаться в пределах -9…4 градусов.

Однако в пятницу и субботу, 20-21 февраля, сильные морозы возобновятся. Показатели на термометрах ночью опустятся сначала до -16 градусов, а на следующие сутки — до -19 градусов. Днем же воздух охладится минимум до -5 градусов. Похолодание будет недолгим и в воскресенье, 22 февраля, уже прогнозируется -9 ночью и 0 градусов днем.

С 23 по 26 февраля температура воздуха будет находиться в коридоре -1…0 ночью и 0…+2 градуса днем. С 27 февраля ожидается стабильный "плюс".

Осадков в этот период не предполагается.

Когда столице ждать резкое похолодание. Фото: Погода.

