Київ накриють дві хвилі сильних морозів: коли знову чекати на холод

До столиці знову нагряне "зима"

Протягом лютого у Києві триматимуться морози і потепління навряд чи очікується. . За прогнозами синоптиків, місцями стовпчики термометрів можуть опуститись знову до -20 градусів.

Які саме сюрпризи готує лютий та коли варто очікувати найсильнішого похолодання, повідомили у "Meteo". Детальніше про прогноз написав "Телеграф".

Лютий знову покаже свій характер у столиці

Погода до 15 лютого

Упродовж п'ятниці-суботи, 13-14 лютого, буде ще більш-менш тепло, адже температура коливатиметься біля 0. Проте вже 15 лютого стовпчики термометрів почнуть впевнено опускатися нижче нуля. У нічні години прогнозується до -6 градусів, а вдень -2 градусів. Очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Передостанній тиждень

Початок нового тижня стане відчутно холоднішим. Температура повітря вдень переважно триматиметься в межах -7…+3 градусів, а вночі мороз посилюватиметься до -18…-2 градусів. Лише у п'ятницю, 20 лютого, передбачається незначне потепління з "плюсовою температурою". А найхолоднішим днем у цей період стане вівторок, 17 лютого, коли температура має опуститись до наймінімальніших показників.

У цей період синоптики прогнозують часті снігопади різної інтенсивності. Місцями можливе утворення ожеледиці.

Прогноз погоди на лютий. Фото: Meteo

Останній тиждень

Протягом 23-28 лютого знову можуть вдарити сильні морози. Температура подекуди опускатиметься до -20…-15 градусів. Однак у денний час повітря прогріватиметься до -6…0 градусів. У цей період також прогнозують сніг, який, ймовірно, візьме перерву тільки 26 та 27 лютого, коли очікуються найнижчі "мінуси".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні в середині лютого увірветься потепління.