Київські комунальники купили генератори з переплатою, поки мешканці міста сидять без світла

Нерідко за обладнання переплачують 20% і навіть більше

Комунальні підприємства Києва та області активно закуповують генератори за бюджетні кошти — незважаючи на те, що столиця останнім часом отримала десятки установок в якості гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів.

Аналіз закупівель показує: за відсутності конкуренції замовники нерідко вибирають пропозиції дорожчі за середньоринкові. "Телеграф" розібрав два тендери і показує, як це працює.

Дешевші генератори існують — але КП вибрало варіант з переплатою

У лютому тендер на закупівлю генератора провела Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району Києва.

У технічних вимогах вказані параметри:

номінальна потужність — 50 кВт;

тип двигуна — дизельний;

виконання — в всепогодному шумопоглинаючому кожусі;

модель — Matari MB50 (або еквівалент).

Очікувана вартість — 700 тис. грн.

Згідно з даними системи Prozorro, за цією ціною пропозицію подав тільки один учасник — ТОВ "Амперіюм". Компанія належить Юрію Іванченку і регулярно бере участь у подібних закупівлях. Серед її клієнтів — військові частини (зокрема А1126, якій восени 2024 року було продано два генератори за 1 млн грн), а також комунальні підприємства та навчальні заклади.

Тендерна пропозиція Амперіюм

На сайті "Амперіум" зазначено, що компанія є офіційним представником дистриб'ютора японської марки Matari. Однак у тендерній документації в якості уповноваженого представника виробника та імпортера вказано іншу юридичну особу — ТОВ "Формула ЮА".

Це означає, що "Амперіюм" фактично виступає дилером, а не прямим імпортером, і може закладати в ціну додаткову посередницьку націнку.

При цьому в листопаді 2025 року компанія вже брала на себе зобов'язання поставити аналогічний дизельний генератор цій же керуючій компанії за 630 тис. грн.

Можна було б припустити, що за кілька місяців техніка подорожчала. Однак станом на лютий 2026 року українські постачальники пропонують Matari MB50 дешевше:

570 тис. грн — на одному сайті;

595 тис. грн — на іншому.

Ціни на дизельні генератори

Таким чином, пропозиція, що перемогла, виявилася на 18–23% дорожчою за наявні на ринку варіанти.

Якби керуюча компанія знайшла вигіднішу пропозицію, вона могла б заощадити 105–130 тис. грн. Цих коштів вистачило б більш ніж на місячний запас пального для генератора — виходячи з розрахунку споживання 10–12 л на годину при ціні дизелю 60 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні

Тим часом у Києві продовжують діяти жорсткі графіки відключень світла — мешканцям столиці дають електроенергію лише декілька годин на добу.

На Борщагівці замовили генератор у рази дорожче за ринкову ціну

Ще один тендер провело КП "Софія" (Борщагівська сільська рада Бучанського району). Підприємство планувало придбати потужну дизельну електростанцію для безперебійної роботи газової котельні під час аварійних відключень електроенергії.

З резервного фонду було виділено 2,8 млн грн. В якості моделі обрано дизель-генератор KJJD275 турецького виробництва. У відкритих джерелах вказується, що це промислова установка з двигуном John Deere і номінальною потужністю 200 кВт.

Специфікація генетора

Закупівля відбувалася за спрощеною процедурою, передбаченою постановою Кабміну №1178 від 12.10.2022. Її мета — мінімізувати бюрократію та прискорити укладення договорів для оперативного відновлення генерації.

У результаті заявку подала тільки одна компанія — ТОВ "Дарекст Трейдинг Солюшнс" (Дніпро). Фірма належить Оксані Покрасі, бере участь у бюджетних тендерах і пропонує генератори, а також послуги з ремонту та обслуговування. За даними OpenDataBot, у 2024–2025 роках обсяг продажів компанії перевищив 40 млн грн. Серед найбільших замовників — "Укрпошта" і "ПриватБанк".

В рамках цього тендеру компанія запропонувала генератор за ціною, вказаною замовником, — 2,8 млн грн.

При цьому на сайті "Дарекст Трейдинг Солюшнс" модель KJJD275 не представлена. Однак менеджер повідомив кореспонденту "Телеграфу", що поставка можлива під замовлення протягом двох тижнів, а ціна з доставкою становить 9400 євро.

Відповідь менеджера щодо ціни генератора

Таким чином, тендерна ціна (2,8 млн грн) більш ніж у шість разів перевищує названу постачальником вартість (за середнім банківським курсом на 10 лютого це близько 477,5 тис. грн).

Додатково в гарантійних зобов'язаннях зазначено, що умови гарантії не передбачають роботи з установки, підключення та налагодження обладнання, а також консультації з його експлуатації.

Попит на генератори в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру залишається високим — як серед громадян, так і серед бюджетних установ.

Однак наведені приклади показують: поспіх і спрощені процедури закупівель можуть призводити до укладення договорів за цінами, що істотно перевищують заявлену ринкову вартість обладнання.

"Телеграф" продовжить відстежувати закупівлі генераторного обладнання та аналізувати спірні випадки.

