Весна відклалася? Харків накриє сніг з дощем і вдарять морози
Початок березня у Харкові буде з опадами та нічними морозами
Спочатку намочить, а потім заморозить — погода на початку березня в Харкові бажатиме кращого. Вже з 3 березня місто накриє сніг з дощем.
Що потрібно знати:
- 8 березня можливе похолодання до -5°, за окремими прогнозами — до -12…-14°
- Із середини березня синоптики прогнозують поступове потепління
За даними Укргідрометцентру, вже у вівторок, 3 березня з ранку в Харкові почнеться сніг, до якого доєднається дощ. Незначні опади триватимуть до вечора. У другій половині дня 4 березня також очікуються опади. Після кількох днів стабільної погоди з температурою повітря від -1 до +2 протягом доби, в неділю 8 березня температура опуститься до -5 градусів.
За даними Ventusky, морози на 8 березня в Харкові можуть бути значно сильнішими, аніж за прогнозом Укргідрометцентру. Припускають, що в ніч на 8 березня температура може опуститися до -12 — -14 градусів.
Проте загалом, прогностичні сайти не обіцяють настільки різких погодних гойдалок. За даними прогнозу на майже весь березень, в Харкові очікується ще одне похолодання, під час якого нічна температура опуститься до -8 градусів, зокрема 10-12 березня. Проте вже з середини першого місяця весни варто очікувати потепління.
