Весна відклалася? Харків накриє сніг з дощем і вдарять морози

Початок березня у Харкові буде з опадами та нічними морозами

Спочатку намочить, а потім заморозить — погода на початку березня в Харкові бажатиме кращого. Вже з 3 березня місто накриє сніг з дощем.

Що потрібно знати:

8 березня можливе похолодання до -5°, за окремими прогнозами — до -12…-14°

Із середини березня синоптики прогнозують поступове потепління

За даними Укргідрометцентру, вже у вівторок, 3 березня з ранку в Харкові почнеться сніг, до якого доєднається дощ. Незначні опади триватимуть до вечора. У другій половині дня 4 березня також очікуються опади. Після кількох днів стабільної погоди з температурою повітря від -1 до +2 протягом доби, в неділю 8 березня температура опуститься до -5 градусів.

Прогноз погоди в Харкові 1- 10 березня/ Укргідрометцентр

За даними Ventusky, морози на 8 березня в Харкові можуть бути значно сильнішими, аніж за прогнозом Укргідрометцентру. Припускають, що в ніч на 8 березня температура може опуститися до -12 — -14 градусів.

Прогноз погоди в Харкові на 8 березня/ Ventusky

Проте загалом, прогностичні сайти не обіцяють настільки різких погодних гойдалок. За даними прогнозу на майже весь березень, в Харкові очікується ще одне похолодання, під час якого нічна температура опуститься до -8 градусів, зокрема 10-12 березня. Проте вже з середини першого місяця весни варто очікувати потепління.

Прогноз погоди в Харкові 2-22 березня/ Meteofor

