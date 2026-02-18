Харьков накроет новая волна сильных морозов: когда ждать резкого похолодания и снега

Похолодание будет ощутимым, но кратковременным

На Харьков надвигается очередная волна февральских морозов. Температура воздуха в отдельные дни снова может уйти ниже отметки -10 градусов.

Это следует из прогнозов синоптиков. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что с 18 по 23 февраля в областном центре будет довольно холодно. На протяжении этих дней столбики термометров будут находиться на уровне 0-13 градусов. Возможен дождь и снег.

Схожего мнения придерживаются и синоптики сайта Meteo.ua. По их прогнозу с 20 по 24 февраля температура воздуха в Харькове упадет до 0-18 градусов. Возможен снег или дождь.

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

