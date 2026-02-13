Температура стрімко піде вниз: коли разом з морозами у Харків прийдуть снігопади та вітер

Похолодання у місті передбачається вже з 17 лютого

Зима готує для харків'ян нові погодні випробування. Найближчими 10 днями місто опиниться під впливом атмосферних змін, які принесуть різкі коливання температури, опади та посилення вітру.

Коли очікувати на негоду, спрогнозували у "Meteofor". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Синоптики розповіли, до чого готуватися містянам

Початок періоду ще буде відносно м’яким — денна температура повітря коливатиметься від +1 до +5 градусів, проте вже на початку наступного тижня ситуація зміниться. Синоптики прогнозують зниження температури до -4…-3 градусів вдень, а нічні показники можуть опускатися до -6…-10 градусів.

Наприкінці прогнозованого періоду у Харкові встановиться стійка зимова погода з денними температурами близько -4…-3 градусів. В нічний час повітря може охолонути до -10…-6 градусів.

Разом із похолоданням у місті очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, які згодом зміняться на снігопади. Найбільш інтенсивні опади прогнозуються у середині наступного тижня, що може ускладнити ситуацію на дорогах і спричинити ожеледицю. Водночас пориви вітру місцями сягатимуть 10-12 метрів за секунду, через що температура відчуватиметься нижчою за фактичну.

Погода у місті до 22 лютого. Фото: Meteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну мчать сильні морози до -18 градусів. Синоптики спрогнозували, яким областям не пощастить найближчими днями.