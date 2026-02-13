Температура стремительно пойдет вниз: когда вместе с морозами в Харьков придут снегопады и ветер

Похолодание в городе предполагается уже с 17 февраля

Зима готовит для харьковчан новые погодные испытания. В ближайшие 10 дней город окажется под влиянием атмосферных изменений, которые принесут резкие колебания температуры, осадки и усиление ветра.

Когда ожидать непогоду, спрогнозировали в "Meteofor". Детальнее о погоде написал "Телеграф".

Синоптики рассказали, к чему готовиться горожанам

Начало периода еще будет относительно мягким — дневная температура воздуха будет колебаться от +1 до +5 градусов, однако уже в начале следующей недели ситуация изменится. Синоптики прогнозируют понижение температуры до -4…-3 градусов днем, а ночные показатели могут опускаться до -6…-10 градусов.

В конце прогнозируемого периода в Харькове установится устойчивая зимняя погода с дневными температурами около -4…-3 градусов. В ночное время воздух может охладиться до -10…-6 градусов.

Вместе с похолоданием в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые впоследствии сменятся снегопадами. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в середине следующей недели, что может осложнить ситуацию на дорогах и вызвать гололедицу. В то же время порывы ветра местами будут достигать 10-12 метров в секунду, из-за чего температура будет ощущаться ниже фактической.

Погода в городе до 22 февраля. Фото: Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину мчатся сильные морозы до -18 градусов. Синоптики спрогнозировали, каким областям не повезет в ближайшие дни.