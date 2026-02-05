Шалені морози знову накриють Україну. Названо дату піка похолодання

Значні "мінуси" протримаються кілька днів

Не встигнуть українці порадіти невеликому спаду морозів, як країну знову накриють "мінуси". Вже з 9 січня в більшості регіоні термометр покаже до -23 градусів.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, найхолоднішим днем має бути 10 лютого, адже вже 11 лютого морози почнуться спади.

Коли Україну накриють люті морози

У понеділок, 9 лютого, синоптики прогнозують значне похолодання. Вже вночі стовпчик термометра на півночі та сході показуватиме до -21 градуса. На заході, півдні та частково в центрі України "мінуси" сягнуть 10-15 градусів. Однак вдень переважна більшість областей матиме від -13 до -18 градусів.

Погода в Україні 9 лютого. Дані: Ventusky

Зауважимо, що Укргідрометцентр також прогнозує значні морози на 9 лютого. Зокрема на півночі до -22 градусів, в решті областей від -18 до -7 градусів.

Погода в Україні 9 лютого. Дані: Укргідрометцентр

В ніч на 10 лютого мороз стане дедалі міцнішим, адже термометр на півночі та сході показуватиме до -23 градусів. Інші регіони очікуватиме до -18 градусів. Вже вдень південні та центральні області накриє до -5 градусів, а інші території, окрім гірських регіонів, до -15 градусів.

Погода в Україні 10 лютого. Дані: Ventusky

З 11 лютого похолодання відступатиме і сильні морози до -22 градусів триматимуться лише на півночі та сході. А вдень термометр покаже від -13 до -3 градусів.

Погода в Україні 11 лютого. Дані: Ventusky

