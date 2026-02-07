До -22°. Синоптики назвали дату, коли на Сумщині вдарять люті морози

Морози прийдуть з Росії

Українців попереджають про різке погіршення погодних умов. Вже з початку наступного тижня в область завітають справжні зимові холоди, а стовпчики термометрів вночі впадуть до екстремальних позначок.

Що треба знати:

Вже цими вихідними погоду визначатиме холодний антициклон

Найхолодніше буде вночі

Опадів майже не очікується

За прогнозами синоптика Волинського гідрометцентру Світлани Гончаренко, період відносної відлиги завершиться вже цими вихідними. На зміну опадам прийде антициклон, який зараз розташовується над територією Росії та поступово зміщується на південь.

9-10 лютого температура опуститься до 16-21 градуса нижче нуля вночі. Удень також буде холодно: у понеділок, 9 лютого, очікується від 6 до 11 градусів морозу, а у вівторок, 10 лютого – від 4 до 9 градусів нижче нуля Світлана Гончаренко

На Україну сунуть аномальні морози

Погода в Україні 10 лютого. Дані: Ventusky

Чого очікувати мешканцям Сумської області

Як повідомляє Сумський обласний центр з гідрометеорології, істотних опадів у ці дні не очікується, проте нічна температура повітря знизиться до -17..-22°. Ситуацію ускладнюватиме північно-східний вітер та постійна ожеледиця на дорогах. Попри суворість, синоптики прогнозують, що цей морозний період буде нетривалим.

Погода на Сумщині 10 лютого. Дані: Ventusky

Зима 2026 року стала здивуванням для українців. Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" розповів, чи дійсно зима виявилася такою несподіваною і аномальною, як здається на перший погляд.