"Полный провал" или 500 лет истории? В Украине есть село, название которого сбивает с толку всех приезжих

Волынская глубинка, скрывающая минеральные источники и серебро королей

Название этого села на Волыни звучит так, будто это полный провал, ведь в разговорном украинском она часто означает, что всему конец или что-то пошло не так. Однако все наоборот — вместо безысходности — многовековая история и глубокие корни.

Что следует знать

Несмотря на разговорное значение слова "гайки" как символа фиаско, волынская деревня имеет почти 500-летнюю историю, которая берет начало из княжеских поместий 16 века

В 1970-х годах местные школьники обнаружили здесь клад из 1 500 серебряных монет времен польских королей.

Кроме исторического прошлого, Гайки славятся лечебными гряземи и минеральными источниками, расположенными в окрестностях

Гайки — небольшое село в Овадновской сельской общине Владимирского района Волынская область, расположенное на левом берегу реки Турии. Оно входит в состав Овадновской общины вместе с несколькими селами, а на 1 января 2024 года численность всего общества составляла около 5 921 человека.

Письменные упоминания о Гайках происходят еще с середины 16 века. В 1545 году село уже фигурирует в документах как имение князя Юрия Овлочинского и Андрея Гнивоша, имевших здесь обязанности по Владимирскому замку. На протяжении 16-17 веков село переименовывалось и записывалось как Гайки или Гайок, а затем переходило в руки разных местных шляхтичей.

В 19 – начале 20 века Гайки входили в состав Вербской волости Владимир-Волынского уезда. По переписи 1887 здесь насчитывалось более 270 жителей и около 72 домов, а также отдельная колония с дополнительными жителями.

Гайки не только древнее, но и исторически "плодотворное" на достопримечательности место. В 1976 году неподалеку в урочище "Денисово" местные школьники обнаружили примерно 1 500 серебряных монет 17 века — образцы времен Яна Казимира и Сигизмунда III. Часть находки была передана в Волынский краеведческий музей, другие монеты остались у крестьян.

В настоящее время село имеет собственную школу, детсад, медицинский пункт, клуб, почту и магазины. На окраине есть залежи торфяно-лечебных грязей, а чуть дальше — минерализованные источники.

