Задолго до советской власти: когда в Киеве впервые переименовали улицы и какие из них сохранились до сих пор

Мы привыкли думать, что переименование улиц — явление чисто советское или постсоветское. Но Киев "переписывали" еще задолго до тех событий — и та реформа оказалась более долговечной, чем любая другая

В 1869 году Киев пережил масштабную "ревизию" названий. То есть, первая в своей истории попытка превратить хаотический город в упорядоченное урбанистическое пространство. Последствия той реформы заметны до сих пор.

Часть из этих названий исчезла уже через несколько десятилетий, часть — дожила до сегодняшнего дня почти без изменений. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Почему возникла потребность

К середине XIX века Киев стремительно вырос: население превысило 70 тысяч, улиц стало более 160. У части не было никаких официальных названий, часть имела по два-три, некоторые — дублировали друг друга. Адреса путали, хозяйство "стонало". Генерал-губернатор Васильчиков прямо признавал: многие названия не имеют никакого отношения ни к месту, ни к киевской истории.

Как готовили реформу

Работу начали еще в 1866 году по инициативе губернатора Николая Катакази. При губернском статистическом комитете была создана специальная комиссия, которая рассмотрела несколько конкурентных проектов — в частности, от университетского профессора Владимира Александра Вальтера и редактора местной газеты Николая Чернышева. После споров финальный вариант подготовил киевовед Павел Лебединцев. 11 июля 1869 года проект был утвержден, скоро его одобрил и правитель Александр II. Официальный список вышел в газете "Киевлянинъ" 14 августа 1869 года.

Что и как переименовали

Реформа охватила 97 улиц, площадей и переулков. Принципы объединяли несколько логик одновременно.

Часть названий посвятили империи – царям, генерал-губернаторам, чиновникам. Появились Царская площадь в честь Александра II, Бибиковский бульвар, Фундуклеевская, Екатерининская, Бухтеевская улицы.

Киев на старой открытке

В то же время официально закрепили древнерусские и исторические топонимы: Ярославов Вал, Боричев спуск, Дорогожицкая, Предславинская, Несторовская, Игоревский переулок. Появились и привязаны к местности названия – Лыбедская площадь, Кожемяцкая, Лукьяновская.

Некоторые переименования были вполне практичными: слишком длинные улицы просто делили на части с разными названиями. Другие — сугубо идеологические: Кадетская стала Фундуклеевской, Подвальная — Ярославовым Валом, Аптечная — Петро-Могилянской.

Киев на старой открытке

Почему это важно

Реформа 1869 заложила в Киеве модель, где названия улиц стали инструментом политики памяти. Город "переписали" под нужды империи — но в то же время официально зафиксировали немало аутентичных киевских топонимов, переживших и Российскую империю, и советские времена. Ярославов Вал, Боричев спуск или Дорогожицкая на карте современного Киева — прямое наследие реформы позапрошлого века.

Ранее "Телеграф" о самой крутой улице Киева, сменившей немало имен. Она объединяет правительственный центр со "старым городом".