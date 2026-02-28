Не просто десерт: что такое Amedei Porcelana и почему за ним охотятся коллекционеры

Итальянская плитка из ограниченной партии, которую журнал Food & Wine назвал "самым желанным шоколадом в мире"

Есть вещи, которые сложно назвать просто едой. Икра белуги, трюфели из Пьемонта, вино Romanée-Conti – это скорее опыт, ритуал, запоминающийся момент.

В мире шоколада таким абсолютным эталоном давно стал Amedei Porcelana – итальянская плитка, за которой охотятся коллекционеры и гастрономы со всего мира. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Почему "фарфор"?

Название – не маркетинговый ход, а буквальное описание. Какао бобы сорта Porcelana имеют полупрозрачную белую мякоть, похожую на тонкую фарфоровую поверхность. Это генетически чистый Criollo — самая редкая разновидность какао на планете, растущая лишь в нескольких долинах Венесуэлы, преимущественно в легендарном регионе Чуао.

Деревья Criollo чрезвычайно капризны. Один неудачный сезон дождей – и урожая нет. Именно поэтому бобы Porcelana ценят так же как виноград Grand Cru во Франции: земля, микроклимат и капризы природы решают все.

Вкус, который невозможно объяснить – только почувствовать

Amedei Porcelana – это 70-процентный темный шоколад, но у него нет ни одной агрессивной горечи, которую мы привыкли ассоциировать с темным шоколадом. Текстура бархатная и тающая мгновенно. Аромат теплый – мед, ореховая корочка, что-то почти домашнее. Во вкусе – фундук, свежий хлеб, едва уловимая фруктовая кислинка. А главное — длительное чистое послевкусие без терпкого "финала", портящего большинство массовых плиток.

Это шоколад, который не едят на скорую руку. Его дегустируют так же медленно и внимательно, как выдержанный виски или бургундское вино.

Плитка с номером – как винил перовой серии

За производством Porcelana стоит тосканская мануфактура Amedei, основанная Сесилией Тессери – первой женщиной-шоколатье Италии. Каждый год она выпускает строго ограниченную партию плиток, и каждая из них имеет свой серийный номер.

Для знатоков найти конкретный номер — это как купить редкую почтовую марку или альбом первого выпуска. Журнал Food & Wine в свое время назвал Porcelana "самым желанным шоколадом в мире" — и, кажется, с тех пор ничего не изменилось.

Подарок для того, у кого есть все

Если вы ищете что-то действительно необычное – нумерованная плитка Amedei Porcelana станет именно тем подарком, который не потеряется среди других. Ведь за каждым кусочком – венесуэльское солнце, тосканское мастерство и несколько сотен лет традиции, собранные в 50 граммах шоколада.

Это не сладости. Это взгляд на то, каким может быть вкус.

Ранее "Телеграф" рассказывал о шоколаде на вес золота. И почему за маленькую плитку платят космические деньги.