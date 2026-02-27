"Его Барсик сдал". Пес с обысков стал героем Threads и насмешил украинцев (фото)

В Threads уже создали тематические мемы

В сети завирусилось фото с одного из обысков полиции по делу о хищении денег на ремонт Трипольской ТЭС. На снимке было заблюрено не только лицо мужчины, но и морда собаки.

Соответствующие фото завирусилось в Threads. Пользователи создавали тематические шутки и мемы.

Как видно на снимке, сделанном во время обысков правоохранителей, лицо подозреваемого замаскировали, однако почему-то это сделали и с собакой. Почему именно так произошло неизвестно, однако пользователей этот курьез развеселил.

Собаке заблюрили морду на фото из обысков

Одним из самых популярных стал мем об адвокате и "адвопесе". Люди шутили, что пес теперь тоже имеет подозрение, хотя хотел просто подзаработать. Упоминали в комментариях и схожие случаи с котами. Люди шутили:

Эх жаль этого добряка, его походу Барсик сдал.

А собаку за что?

Шарик, ты же говорил никаких проблем потом не будет…

Шарик меняй имя и хозяев. И подделывай ветпаспорт

Для справки

Полиция разоблачила схему хищения более 50 млн гривен государственных средств во время ремонта Трипольской ТЭС. Было вручено подозрение шести фигурантам, двоих из которых нашли в Буковеле на отдыхе. Известно, что заговор прошел еще на этапе проведения тендерных процедур. Чтобы получить нужных победителей, были созданы неконкурентные условия открытых торгов. Все факты подтверждаются материалами негласных следственных действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы наделали мемов на счет годовщины войны с Россией.