Откажитесь от нескольких действий 28 февраля, если хотите избежать проблем с финансами: главные запреты в этот день

В эту субботу, 28 февраля, православные христиане и греко-католики, согласно новоюианскому церковному календарю, чтят память святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. По старому стилю этот праздник приходился на 13 марта.

Преподобный Василий жил в VIII веке во время правления византийского императора Льва Исаврянина, введя гонения на почитателей святых икон. Вместе с Прокопием он выступил против этой ереси, за что их подвергли пыткам и содержали в тюрьме до смерти императора.

После освобождения Василий вернулся в монастырскую жизнь. Так он прожил все остальные годы, посвятив себя молитве, посту и наставлению окружения.

Традиции и приметы 28 февраля

В этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, духовной силе и помощи в добрых делах. В народе день 28 февраля часто называли "Василий Теплый", поскольку он припадает на время, когда зима постепенно мягкая, и люди начинают прислушиваться к признакам приближения весны.

если небо ясное и солнечное – ждите теплую весну;

– ждите теплую весну; облачно 28 февраля – скоро будут сильные морозы;

28 февраля – скоро будут сильные морозы; дождь или влажная погода – лето будет теплым, но дождливым.

Что нельзя делать 28 февраля

употреблять алкоголь — считалось, что такие напитки могут ослабить разум и душевное равновесие во время духовного дня;

планировать крупные дела или долгосрочные проекты — начинать что-то масштабное именно в этот день может привести к неудачам;

делать дорогие покупки – так можно навлечь финансовые трудности в течение года.

