Откажитесь от нескольких действий 28 февраля, если хотите избежать проблем с финансами: главные запреты в этот день
В этот день следует воздержаться от определенных действий, чтобы не навлечь негатива на будущее
В эту субботу, 28 февраля, православные христиане и греко-католики, согласно новоюианскому церковному календарю, чтят память святого преподобного исповедника Василия, постника Прокопова. По старому стилю этот праздник приходился на 13 марта.
Преподобный Василий жил в VIII веке во время правления византийского императора Льва Исаврянина, введя гонения на почитателей святых икон. Вместе с Прокопием он выступил против этой ереси, за что их подвергли пыткам и содержали в тюрьме до смерти императора.
После освобождения Василий вернулся в монастырскую жизнь. Так он прожил все остальные годы, посвятив себя молитве, посту и наставлению окружения.
Традиции и приметы 28 февраля
В этот день верующие обращаются с молитвами об укреплении веры, духовной силе и помощи в добрых делах. В народе день 28 февраля часто называли "Василий Теплый", поскольку он припадает на время, когда зима постепенно мягкая, и люди начинают прислушиваться к признакам приближения весны.
- если небо ясное и солнечное – ждите теплую весну;
- облачно 28 февраля – скоро будут сильные морозы;
- дождь или влажная погода – лето будет теплым, но дождливым.
Что нельзя делать 28 февраля
- употреблять алкоголь — считалось, что такие напитки могут ослабить разум и душевное равновесие во время духовного дня;
- планировать крупные дела или долгосрочные проекты — начинать что-то масштабное именно в этот день может привести к неудачам;
- делать дорогие покупки – так можно навлечь финансовые трудности в течение года.
