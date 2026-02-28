Забудьте о замачивании: как сажать сладкую кукурузу, чтобы 100% проросло каждое семечко

Качественные семена ультрасладкой кукурузы стоят недешево, а при прямом посеве в грунт все усилия могут пойти прахом, ведь в земле полно не только патогенной микрофлоры, но и голодных вредителей всех мастей.

Последнее время многие огородники разочаровались, покупая дешевые пакетики с семенами кукурузы. Или она вырастала безвкусной, или ее съедали жучки-паучки, вирусы-шмирусы, кто-угодно, только не родные и близкие.

Что же делать? Купите немного дороже, вырастите рассадным способом и этим вы гарантируете шикарный урожай вкусной, сладкой, ароматной кукурузы. Вы только представьте, с каким удовольствием будут есть эти качаны ваши дети и внуки!

Итак, как выращивать ценные гибриды сахарной кукурузы, чтобы обеспечить 100%-ную всхожесть? Есть простой способ.

Важно: семена сахарной кукурузы нельзя заранее замачивать, как это принято у наших дедушек и бабушек!

Вам потребуются кассеты, которые набиваются хорошим субстратом. Затем вы проливаете их водой, а спустя сутки (!) раскладываете семена кукурузы по одному зернышку в сухом виде в ячейку. Сверху присыпаете тем же увлажненным грунтом. До всходов больше не поливать .

Когда сеять кукурузу?

Возраст рассады кукурузы не должен превышать 20-28 дней. Значит, если вы будете высаживать 15-25 мая, посев должен пройти в 20-е числа апреля до начала мая.

Какой сорт сахарной кукурузы выбрать? Выбор сейчас большой, и чтобы не тратить время, возьмите например ультраранний гибрид Роттердам (он созреет самым первым!), и раннюю кукурузу Палитра, которая подарит урожай чуть позже. Ух, и вкуснотища вас ждет летом!

Отличная всхожесть у сахарной кукурузы!

