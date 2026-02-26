Это к серьезным неприятностям: что категорически запрещено делать 26 февраля

В народе 26 февраля называют Птичьим днем

В четверг, 26 февраля, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечают религиозный праздник — День памяти святителя Порфирия Газского или Порфирий Поздний. До перехода на новоюлианский календарь этот праздник отмечался 11 марта.

"Телеграф" рассказывает, что известно о празднике, главные запреты и приметы на этот день.

День Порфирия Газского — что известно?

26 февраля (11 марта по старому стилю) — православные и греко-католики отмечают День памяти святителя Порфирия Газского. Он родом из Фессалоник, в 25 лет стал монахом и подвизался в пустынях Египта и Иордании. Согласно преданию, на Голгофе ему явился Иисус и исцелил от тяжелой болезни, после чего Порфирий стал хранителем Честного Древа Креста Господня.

В 50 лет Порфирий был избран епископом Газы. Он активно строил храмы и монастыри в языческом регионе. После того как по его молитве закончилась засуха, многие местные жители приняли крещение, и к концу жизни святителя весь город стал христианским.

В народе этот день называют Порфирий Поздний, а также Птичий день.

Что нельзя делать 26 февраля?

Не ссорьтесь и не лгите, не завидуйте и не жадничайте.

Не отказывайте в помощи нуждающимся.

Не обижайте людей и животных, не желайте зла окружающим.

Не устраивайте шумных застолий, не употребляйте алкоголь.

Не занимайтесь посевными работами.

Не сажайте вербу — это к серьезным неприятностям.

Не давайте деньги в долг.

Не оставляйте грязную посуду на столе.

Погодные приметы на 26 февраля

По погоде и поведению птиц в этот день судят о том, какими будут весна и лето:

Если туман выпал с утра — будет ненастье.

Если воробьи летают стаями — весна будет теплой.

Если грачи прилетели — снег скоро растает.

Если на небе много ярких звезд — к жаркому лету, а если внезапно пошел снег – то к дождливому.

