Отключения уменьшаются, но не повсюду. Графики на 26 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в четверг, 26 февраля, в течение всего дня в стране есть отключение электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за погрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 26 февраля

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 26 февраля

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 26 февраля

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 26 февраля

Харьковская область

Графики отключений в Харьковской области 26 февраля

Запорожская область

Графики отключений в Запорожской области 26 февраля

Кировоградская область

Графики отключений в Кировоградской области 26 февраля

Николаевская область

Графики отключений в Николаевской области 26 февраля

Черкасская область

Графики отключений в Черкасской области 26 февраля

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 26 февраля

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 26 февраля

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 26 февраля

Тернопольская область

В области действует график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально в свой адрес проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 26 февраля

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 26 февраля

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 26 февраля

