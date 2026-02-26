Украина отправила новых полярников в Антарктиду: экспедицию впервые возглавила женщина

Пятнадцать ученых и специалистов отправились на станцию "Академик Вернадский" и проведут там круглый год

Ночью с 24 на 25 февраля из Киева стартовала 31-я Украинская антарктическая экспедиция. Пятнадцать ученых и специалистов отправились на станцию "Академик Вернадский" — и на этот раз команду впервые в истории возглавляет женщина.

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, маршрут в Антарктиду — не самый короткий. Сначала участники добрались до Варшавы автобусом, оттуда — самолетом в Южную Америку. Конечной точкой воздушного путешествия станет чилийский город Пунта-Аренас – самый южный город в мире. Именно оттуда команда пересядет на украинский ледокол "Ноосфера", который и доставит полярников через океан на остров Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский".

Команда 31-й Украинской антарктической экспедиции

Впереди их ждет пересечение пролива Дрейка — одного из самых неспокойных водных участков планеты. Полярники в шутку желают друг другу увидеть ее "спокойной, как озеро": let the Drake be only a lake.

Историческая экспедиция: первая женщина-руководительница

Главной особенностью экспедиции этого года стало то, что впервые за всю историю украинских антарктических исследований миссию возглавила женщина. Ею стала Анжелика Ганчук — метеорологиня с многолетним опытом работы на "Вернадском".

Глава 31-й экспедиции Анжелика Ганчук и директор НАНЦ Евгений Дикий. Фото: Александр Заклецкий

Это не только личное достижение – это важный символический шаг для всего научного сообщества Украины.

Год на шестом континенте

На станции команда проведет целый год, приняв эстафету у коллег из 30-й экспедиции. Научная программа включает три направления: геофизические, метеорологические и биологические наблюдения. Кроме исследований, участники будут отвечать за ежедневное функционирование "Вернадского" — поддержку энергосистем, связи и бытовых условий в строгих антарктических условиях.

Станция "Академик Вернадский"

В состав экспедиции вошли 15 человек: девять ученых (метеорологи, геофизики, биологи), а также врач, повар, системный администратор, дизелист и механик.

30 лет Украины в Антарктиде

В этом году Украина отмечает особую дату – три десятилетия собственного присутствия на шестом континенте. Ровно 30 лет назад Великобритания передала нашей стране станцию, ставшую одним из символов независимой украинской науки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у станции "Вернадского" заметили "нетипичный" пингвин. Это вид, которого практически никогда не бывает в этом районе Антарктики.