Попытка вернуть страну в "серую зону": что стоит за дискредитационной атакой на БЭБ – эксперт

В Украине разворачивается информационная кампания против нового руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ). Она имеет все признаки скоординированной атаки на антикоррупционные институты.

В ряде СМИ и соцсетях распространяются материалы с критикой БЭБ, содержащие эмоциональную составляющую, но без конкретных фактов. Об этом политтехнолог Олег Постернак заявил на своей странице в Facebook.

Бюро экономической безопасности кому-то мешает?

"В некоторых украинских СМИ продолжается информационная кампания против нового руководства Бюро экономической безопасности (БЭБ). С явными признаками заказа. Информационная "чернуха" ведется традиционная. Много эмоций, мало фактов, никакой конкретики и полное игнорирование фактчекинга работы БЭБ. На днях, на медиа-рынке появилась свежая информация, что на телеграмм-каналы и СМИ выходят с пакетным заказом с "чернухой" против БЭБ", — пишет Постернак.

По его словам, эта кампания против БЭБ началась синхронно с новой информационной атакой на НАБУ и САП, что подталкивает к выводам о едином заказчике. Но летом, когда в Раде пытались протолкнуть законопроект об ограничении полномочий антикоррупционных органов, инициатор процесса был очевиден.

"Сегодня же не все так просто. Новый руководитель Бюро заявил, что БЭБ не является карательным органом, но будет фокусировать собственную работу на детенизации экономики и содействии прозрачному бизнесу. Это, прежде всего, о детенизации, уничтожении "схем" в подакцизной сфере (табак, алкоголь), в контрабанде и уклонении от уплаты налогов и т.д. Лиц, ставших миллиардерами в этих отраслях – хватает. И понятно, что от таких "потоков" отказываться они не согласны", — отметил Постернак.

Олег Постернак

Cui bono – кому выгодно

Политтехнолог подчеркнул, оказывается, что мешают этим людям не только принципы работы БЭБ. Им мешает само существование Бюро.

"Кто это может быть? Это и теневой рынок горючего, где крутятся миллиарды. И "серая" электроника, с контрабандными гаджетами, iPhone и дропами-фопами, игровой бизнес, водка и табак, которые составляют ядро ​​теневого рынка, который эксперты оценивают в более чем 1 триллион гривен. Наконец, это некоторые токсичные политики. Которые заинтересованы сконцентрировать в своих руках все процессы, связанные с налогами и финансами. Или взяли на себя немаленький подряд в долларах за то, чтобы во что бы то ни стало сбить новое руководство БЭБ", — заявил Постернак.

Он отметил, что по предварительным оценкам "за голову БЭБ" дают 20 миллионов долларов криптовалютой. А вдобавок, еще и неограниченные расходы на "медийное сопровождение".

Глава БЭБ Александр Цивинский

Международное внимание

"При подготовке к перезагрузке Бюро страны G7 сделали официальное заявление, которое в данном случае интересует создание положительного инвестиционного климата, а также добродетель сотрудников БЭБ. Что и было заявлено в качестве основных акцентов нового руководства. Учитывая пристальное внимание международных партнеров к борьбе с коррупцией, теневым бизнесом и поднятием Украиной собственного экономического потенциала, где правоохранительные органы типа Бюро играют ключевую роль, подобные дискредитационные атаки — это не просто "медиасрач". Это скорее попытка вернуть страну в привычную "серую зону", где все решается тихо и традиционно", — резюмировал Постернак.

Атака уже началась

Впоследствии он сообщил о начале кампании по дискредитации БЭБ. По словам политтехнолога, она развивается в классическом стиле.

"Сегодня утром я написал, что на медиарынке готовится большая информационная атака на БЭБ. Прошло несколько часов — и она стартовала. Классика жанра. Конечно, получить свой кусочек от козырного бюджета в 20 млн долларов на дискредитацию БЭБ от "теневиков" — соблазн большой", — написал Постернак.

Он добавил, что в такие моменты иногда отказывают многие предохранители. В частности, в виде репутации медиа.

"В виде вреда воюющей стране, которая недобирает в бюджет военного и других налогов с авантюристов и аферистов. Продолжаем наблюдать. И составлять альтернативный "белый", или скорее "черный" список медиа. А, ну и Телеграмм-каналов. Куда же без них", — отметил Постернак.

Олег Постернак

Ранее "Телеграф" рассказывал, как табачный контрафакт разъедает экономику воюющей Украины. Потери составляют десятки миллиардов гривен.