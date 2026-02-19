Реклама в Алхим стала "черной меткой" для украинских компаний: без "Террена" не обошлось

Украинцы призывают к бойкоту брендов, которые берут рекламу у блоггерки

Один скрин из переписки — и соцсети взорвались. В Threads обнародовали ответ менеджера скандальной блоггерши Анны Алхим о стоимости рекламной интеграции, и сумма оказалась такой, что за нее можно было бы приобрести компактный автомобиль с пробегом. Обсуждение быстро сместилось с цифр на репутацию — стоит ли такая инвестиция в сотрудничество с блогершей, которая регулярно оказывается в центре языковых скандалов.

Что следует знать

Стало известно, что стоимость одной рекламной интеграции у блогера Анны Алхим достигает 2000 евро.

Пользователи соцсетей раскритиковали бизнесы, готовые платить большие деньги инфлюэнсерцам с неоднозначной языковой позицией

Пользователь Threads опубликовал скрин переписки с менеджером блогер, где речь шла о стоимости интеграции – 2000 евро. Пост быстро собрал сотни реакций, но не из-за суммы. Людей больше задело другое — зачем вообще интересоваться рекламой у инфлюэнсерши, которая не раз оказывалась в центре языковых скандалов и публичных споров по поводу российской музыки.

"Развивать малый и средний бизнес надо, не беря рекламу в зашкварной алхим, а поискать нормальных блогеров. Ну это вроде бы уже должно быть очевидно в 2026 году"

"По-моему, те, кто берет рекламу у пророссийских блоггеров, имеют явно интеллектуальные отклонения"

"Нормальные люди не берут рекламу в пророссийских пабликах"

"Если вас интересует реклама в Алхиме, то вам сперва нужно мозг развивать"

Автора поста быстро "разобрали" в комментариях. Ее упрекали в поддержке токсичного контента и двойные стандарты. Часть пользователей заявила, что сотрудничество с Алхим – это репутационный минус для любого бренда, особенно в условиях войны, когда языковой вопрос для многих принципиален.

В дискуссию вмешался и ветеран и общественный деятель Александр Будько, более известный как "Терен". В комментариях он написал: "Люди, берущие рекламу в Алхим, не развивают бизнес, а топят его".

В то же время, по мнению некоторых комментаторов, сумма в 2000 евро для блогерского рынка не выглядит фантастической — все зависит от охватов и вовлеченности аудитории. Другой вопрос — равна ли большая аудитория доверия. Сама Анна Алхим ситуацию публично пока не комментировала.

