Первый панельный дом СССР стоит в Харькове: почему он уникален (фото)

В Харькове первый панельный дом появился еще в 1930-х – задолго до массовых серий

В Харькове строить панельные дома начали еще тогда, когда только в мире обсуждали стандарты. Этот дом на нынешней улице Григория Сковороды, 40 (бывшая Пушкинская) был экспериментальным и совсем непохожим на современные панельные дома.

Его возводили в 1931–1933 годах – жилой дом из крупных блоков – первый в СССР эксперимент по панельному строительству. Его авторами были архитекторы Николай Плехов, Алексей Таций, Александр Постников и инженер Андрей Ваценко в рамках проверки принципов сборно-индустриального строительства для Украинского научного института построек.

Дом по улице Сковороды, 40 (Пушкинская) в Харькове

Это была не "панелька" в современном понимании. Дом не имел ни типичного однообразия, ни упрощенной архитектуры более поздних серий. В то же время, именно здесь впервые применили принципы, которые впоследствии станут основой массового жилищного строительства: большие сборные блоки и заводское изготовление элементов. Панели состояли из двух железобетонных оболочек с ребрами жесткости, а внутреннее пространство заполняли шлаком — технологически это был прямой предшественник будущих панельных систем.

Крупные блоки-панели для строительства

В доме шесть этажей и три секции. Сейчас он – архитектурный памятник. Интересно, что в Харькове инженерная школа, сформировавшаяся после строительства Госпрома, работала с железобетоном на уровне мировых экспериментов еще до принятия "Афинской хартии" 1933 г. и задолго до того, как Ле Корбюзье предложил панельные высотки как универсальную модель современного города. Для сравнения: в Киеве первый каркасно-панельный жилой дом появился только в 1951 году.

Первый дом по панельной технологии в СССР

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове есть дом с лягушачьими головами на фасаде. Он находится в районе Москалевка, имеющего специфическую славу.