В 10 раз величественнее других: что известно о самом большом озере мира (фото)

Озеро, которое существовало миллионы лет назад, официально внесли в Книгу рекордов Гиннесса, водоем по объему воды превышал все современные озера планеты

Самое большое озеро Земли считают Каспийское море, однако по сравнению с доисторическим гигантом оно выглядит совсем небольшим. Речь идет о древнем море-озере Паратетис, сформировавшемся примерно 12 миллионов лет назад.

"Телеграф" расскажет подробнее об этом озере. Согласно последним исследованиям, опубликованным в IFLScience, площадь Паратетиса достигала 2,8 миллиона квадратных километров.

Масштабы поражают

Водоем простирался от восточных Альп в Центральной Европе вплоть до современного Казахстана в Центральной Азии, охватывая огромные территории Восточной Европы.

Море-озеро Паратетис

Паратетис – озеро-море

По оценкам ученых, объем воды в этом мегалаке составил более 1,77 миллиона кубических километров. Это в 10 раз больше суммарного объема всех нынешних пресных и соленых озер мира. Паратетис был даже больше современного Средиземного моря.

Паратетис

Как появился и скрылся гигант

Паратетис образовался в результате поднятия горных хребтов Центральной Европы, что изолировало часть океана от остального мира. Вода в нем была слабосоленой, что создавало уникальную экосистему. Здесь обитали уникальные виды тюленей, самые маленькие киты в истории планеты, древние слоны, населявшие побережье.

Жители Паратетиса. Фото — Utrecht University

Однако история Паратетиса не была стабильна. Около 7,6-7,9 млн. лет назад озеро пережило период экстремального высыхания, потеряв треть своего объема и две трети площади. Окончательно водоем исчез примерно 6,7-6,9 миллионов лет назад из-за эрозии, образовавшей естественный "слив" на юго-западе озера.

Почему гибель озера-гиганта тревожит ученых

Исследователи, в частности, соавтор работы доктор Дэн Палку, отмечают, что изучение Паратетиса помогает лучше понять механизмы климатических изменений. То, как гигантский водоем реагировал на колебания температуры миллионы лет назад, дает ученым подсказки для прогнозирования современных экологических кризисов и поиска путей их преодоления.

Теперь, благодаря официальному признанию Книгой рекордов Гиннесса, Паратетис стал не только объектом научных споров, но и официально подтвержденным географическим феноменом нашей планеты.

Ранее "Телеграф" писал, почему вход в фуникулер в Киеве был с подъезда жилого дома.