Перший панельний будинок СРСР стоїть у Харкові: чому він унікальний (фото)

У Харкові перший панельний будинок з’явився ще в 1930-х — задовго до масових серій

У Харкові будувати панельні будинки почали ще тоді, коли у світі тільки обговорювали стандарти. Цей будинок на нинішній вулиці Григорія Сковороди, 40 (колишня Пушкінська) був експериментальним та зовсім не схожим на сучасні панельні будинки.

Його зводили у 1931–1933 роках — житловий будинок з крупних блоків — перший у СРСР експеримент із панельного будівництва. Його авторами були архітектори Микола Плєхов, Олексій Тацій, Олександр Постніков та інженер Андрій Ваценко в межах перевірки принципів збірно-індустріального будівництва для Українського наукового інституту споруд.

Будинок по вулиця Сковороди, 40 (Пушкінська) в Харкові

Це була не "панелька" в сучасному розумінні. Будинок не мав ані типової одноманітності, ані спрощеної архітектури пізніших серій. Водночас саме тут уперше застосували принципи, які згодом стануть основою масового житлового будівництва: великі збірні блоки та заводське виготовлення елементів. Панелі складалися з двох залізобетонних оболонок із ребрами жорсткості, а внутрішній простір заповнювали шлаком — технологічно це був прямий попередник майбутніх панельних систем.

Крупні блоки-панелі для будівництва

В будинку шість поверхів та три секції. Зараз він — архітектурна пам'ятка. Цікаво, що в Харкові інженерна школа, що сформувалася після будівництва Держпрому, працювала з залізобетоном на рівні світових експериментів ще до ухвалення "Афінської хартії" 1933 року і задовго до того, як Ле Корбюзьє запропонував панельні висотки як універсальну модель сучасного міста. Для порівняння: у Києві перший каркасно-панельний житловий будинок з’явився лише у 1951 році.

Перший будинок за панельною технологією в СРСР

