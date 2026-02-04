С собственным бункером: под Киевом продают элитный дом за почти 145 миллионов гривен (фото)

Там также есть бассейн, SPА-зона и причал

В исторической местности Киева, в Конча-Заспе, продают элитный дом за более чем 3 миллиона долларов. Он имеет два этажа, собственный участок с водоемом, гостиную с бильярдом и, самое интересное, бункер/

Соответствующее объявление опубликовали на "OLX". "Телеграф" подробнее написал, как он выглядит и что в нем есть.

Дом имеет два этажа и участок с зарыбленным водоемом. На первом этаже — гостиная с камином, бильярдная, кухня с террасой и зоной барбекю, бассейн с противотоком, SPA-зона, три санузла и жилая зона для персонала.

Фасад дома. Фото: parklane

Бассейн с противотоком для спорта. Фото: parklane

Второй этаж включает четыре спальни, хозяйственную комнату с гардеробной и террасой с видом на воду, три санузла и кабинет. В отделке использованы мрамор, гранит и красное дерево.

Просторная гостиная с большим камином. Фото: parklane

Кухня с выходом на террасу и барбекю. Фото: parklane

Одна из спален. Фото: parklane

Водоем. Фото: parklane

Кроме того, дом оборудован системой "умный дом", централизованным кондиционированием, подогревом пола, системой "антипотоп" и трехзонной охраной с видеонаблюдением.

В то же время на территории есть эллинг для яхты, бункер со специальными холодильниками и винным погребом, технические помещения, ландшафтный дизайн с садом, огородом, автоматическим поливом и причалом на канал Днепра.

Бункер с холодильниками и винным погребом. Фото: parklane

Вид дома, вход на закрытую территорию. Фото: parklane

