С собственным бункером: под Киевом продают элитный дом за почти 145 миллионов гривен (фото)
Там также есть бассейн, SPА-зона и причал
В исторической местности Киева, в Конча-Заспе, продают элитный дом за более чем 3 миллиона долларов. Он имеет два этажа, собственный участок с водоемом, гостиную с бильярдом и, самое интересное, бункер/
Соответствующее объявление опубликовали на "OLX". "Телеграф" подробнее написал, как он выглядит и что в нем есть.
Дом имеет два этажа и участок с зарыбленным водоемом. На первом этаже — гостиная с камином, бильярдная, кухня с террасой и зоной барбекю, бассейн с противотоком, SPA-зона, три санузла и жилая зона для персонала.
Второй этаж включает четыре спальни, хозяйственную комнату с гардеробной и террасой с видом на воду, три санузла и кабинет. В отделке использованы мрамор, гранит и красное дерево.
Кроме того, дом оборудован системой "умный дом", централизованным кондиционированием, подогревом пола, системой "антипотоп" и трехзонной охраной с видеонаблюдением.
В то же время на территории есть эллинг для яхты, бункер со специальными холодильниками и винным погребом, технические помещения, ландшафтный дизайн с садом, огородом, автоматическим поливом и причалом на канал Днепра.
