"Шахтер" - "Кристал Пэлас": где и когда смотреть полуфинал Лиги конференций

Горняки в двух шагах от финала еврокубка

В четверг, 30 апреля, "Шахтер" сыграет номинально домашний поединок 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Кристал Пэлас". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Кристал Пэлас".

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Кристал Пэлас" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски", начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру можно на Megogo по подпискам: MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. На данный момент стоимость подписки составляет от 79 грн/7 дней. Игру также можно смотреть по всему миру. Со списком трансляторов можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Ответная игра между командами пройдет 7 мая в Лондоне (Великобритания). Победитель 2-матчевого противостояния сыграет в финале Лиги конференций против победителя дуэли "Райо Вальекано" — "Страсбур". Финал ЛК состоится 27 мая в Лейпциге (Германия).

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).