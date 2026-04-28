Украинский футболист устроил бунт против Моуринью: как "Особенный" наказал игрока

Звездный украинский футболист, похоже, потерял доверие именитого тренера

Полузащитник "Бенфики" и сборной Украины Георгий Судаков попал в немилость главного тренера Орлов Жозе Моуринью. По сообщениям португальской прессы, украинский хавбек присоединился к группе футболистов лиссабонского клуба, которые бунтуют против наставника.

Что нужно знать

Судаков не поладил с Моуринью

"Особенный" перестал ставить украинца в состав

Жозе может покинуть "Бенфику" ради "Реала"

Данную ситуацию обсудил журналист Михаил Спиваковский на YouTube-канале "ТаТоТаке". Примечательно, что Судаков пришел в "Бенфику" не при Моуринью. Тем не менее "Особенный" давал достаточно шансов украинцу на поле. Последние 3 игры Судаков провел в запасе, а постоянную игровую практику в "Бенфике" украинец потерял в феврале 2026 года.

Судаков был в определенном смысле символом нового поколения украинских футболистов. Футболистом с головой и мозгами. Он читает книги. Я не могу понять, почему он не понимает, что должна быть внутренняя мотивация, а не просто внешняя — зарплата, статус легионера, еще что-то. Я не понимаю, как может выглядеть со стороны Судакова бунт против Моуринью… Я не могу понять, как ты можешь бунтовать против такого чувака. Михаил Спиваковский

Ситуация для Судакова может поменяться уже в ближайшее время. По слухам, Моуринью по окончании сезона хочет вернуться в "Реал".

В сезоне 2025/26 Судаков сыграл 46 матчей на клубном уровне, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Примечательно, что португальцы арендовали Судакова до конца сезона 2025/26. По окончании аренды Орлы обязались выкупить футболиста у "Шахтера" за 20,25 млн евро.