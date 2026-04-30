Сейчас служит в ГУР: Ольга Фреймут показала архивное фото с братом

К ВСУ мужчина присоединился как доброволец

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая воспитывает троих детей, показала своего брата, который служит в ВСУ. Звезда поделилась редкой фотографией, где они еще юны.

Речь идет о мужчине, которого в соцсетях знают как Артура, однако на самом деле его зовут Николай. В Instagram он подписан как @freimut_a, и именно к нему Фреймут обратилась в трогательном посте по случаю дня рождения.

"Моя гордость, мой брат, с Днем рождения. Пусть жизнь будет как после сильного ливня — свежая, счастливая, радостная. Спасибо тебе за твою отвагу, пусть хранит тебя Господь", — написала Ольга Фреймут. Снимок, судя по всему, сделан еще до войны. На нем Ольга и ее брат выглядят значительно моложе – это архивное фото из личного семейного альбома.

Ольга Фреймут с братом. Фото: instagram.com/freimutolia

Служит в ГУР и ушел на фронт добровольцем

Как рассказывала ранее телеведущая, ее брат с начала вторжения России добровольно присоединился к армии. В настоящее время он служит в составе элитного подразделения "Аратта", которое входит в структуру Главного управления разведки МО Украины.

Это не первое упоминание о службе брата Фреймут. Еще в 2024 году ведущая публично приобщалась к сборам средств на нужды подразделения, в котором он воюет. Тогда она призвала подписчиков поддержать бойцов.

Брат Ольги Фремут. Фото: instagram.com/freimutolia

